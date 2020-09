Ez történt a héten

Az alábbiakban közöljük azokat a heti cikkeket, amelyre a legtöbben kattintottak itt nálunk a duol.hu-n.

A gyorsaság és a szakszerűség jellemezte a rendőrök akcióját

Cserbenhagyásos gázolás történt a közelmúltban Iváncsán, ám a hathatós rendőri munkának köszönhetően a bejelentés után körülbelül másfél órával el is kapták a feltételezett elkövetőt.

Tevékenységüket az országos szövetségben is elismerték

A koronavírus-járvány miatt az egyesület több rendezvényét is lemondta idén. Az első hullám után, július 6-tól az egyesület újra megnyitotta a kapuit. Rendszeressé váltak a teadélutánok és a találkozók is. Az egyesület tagjai a nyári meleggel mit sem törődve két sikeres rendezvényt is megtartottak, ami a közösségépítést célozta meg. Egymás társaságát élvezve fogyaszthatták el a bográcsban főtt levesüket a kulináris partin, majd egy hét múlva szintén kellemes társaságban sportolhattak az MMK parkjában.

Őszi zsongás: sok kicsi program a nagy szüreti fesztivál helyett

Mivel az ismert okok miatt a szüreti fesztivált a dunaföldváriak sem rendezhették meg, ezért egy remek ötlettel, az arra tervezett eseményeket több kisebb rendezvényre osztották.

Klímavédelem játékosan, közlekedés biztonsággal

Kerékpáros ügyességi pálya és környezetvédelmi totó is várta a fiatalokat kedden délelőtt a Petőfi-ligetben.

Szemünk világa – amíg nincs baj, nem is foglalkozunk vele

Amíg nincs baj, nem foglalkozunk a szemünk világával, az egészségünkkel. Pedig a folyamatos odafigyeléssel megelőzhetjük a nagyobb bajt. A Szent Pantaleon Kórház szemészete osztályvezető főorvosával, dr. Kiss Károllyal többi között erről és az időben történő diagnosztizálásról beszélgettünk. Ennek egyik legfontosabb eszköze például a kórház szemészeti osztályán kipróbálás alatt lévő 3D-s OCT-készülék.

Ősszel folytatják a faültetést a főúton

Tavasszal elkezdték az új facsemeték ültetését a Vasmű úton, majd hirtelen megállt a folyamat, őszre ígértek folytatást. Utánajártunk ennek a témának.

Piaci nagy helyzet: itt van az ősz, itt van újra, ez tény

Nincs mese, itt van az ősz, itt van újra. Ezt tapasztalhatjuk a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon is. Árubőség van, leginkább az őszi portékákból, de néhány kimondottan tavaszival is találkozhatunk.