Ez történt a héten

Ezeket a híreket olvasták a legtöbben a héten itt a DUOL-on:

Mobilitási hét: magyar csúcs, remek dunaújvárosi program

Befejeződött az Európai Mobilitási Hét. Dunaújvárosban a végkifejlett a Tiszta utcák, tiszta terek takarítási akció volt – önkéntes alapon.

Egy mediterrán szuperélelmiszer a hazai gasztronómiában hódít

Néhány éve még kuriózumnak számított és ritkán lehetett hozzájutni, ma már szinte minden zöldségesben megtalálható. A világhódító útjára indult édesburgonya Dunaújvárosban is jól érzi magát.

Hitvallása: „Ha tudsz segíteni, azt megtenni kötelességed!”

Beszélgetőtársam közösségi emberként már eddig is bizonyított, önkormányzati képviselőjelöltként is erre készül. Soha nem állt távol tőle az, hogy segítsen, kiálljon egy csoport érdekében. Ezt a nyitottságot otthonról hozta, mondhatni a génjeiben hordozza, könnyű volt vele szót érteni. Palkovics Katalinnal beszélgettem azokról a dolgokról, amelyek számára fontosak, és nyugodtan mondhatom, hogy sokunk számára is azok lehetnek.

Rajtunk a sor, hogy voksunkkal támogassuk most a doktornőt

Pályázatot írt ki A nemzet háziorvosa címmel az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Az idén 9. alkalommal futó pályázat célja, hogy megtalálják a legjobb praxisokat határon innen és túl, növelve a háziorvosok, nővérek megbecsülését.

Az Alkotás utca megújult épületében gyógyítanak

A nyár végén kezdődött el az Alkotás utca 7. szám alatti orvosi rendelő felújítása. Az immár modern, korszerű helyiségben újra folyik a beteg­ellátás.