„Ez mindenkinek egy tanulási folyamat”

A járványhelyzet miatt március közepén bevezetett digitális oktatás minden szereplőtől megköveteli a rugalmasságot, az új ismeretek elsajátítását – mondta el lapunknak Szóládi Zoltán, a Gárdonyi Géza Általános Iskola igazgatója, akivel az elmúlt hetek új kihívásairól beszélgettünk.

2020. március 13. minden bizonnyal meghatározó dátumként kerül majd be a magyar oktatás történetébe (Orbán Viktor kormányfő ekkor jelentette be, hogy március 16-tól új, digitális munkarend lép életbe az iskolákban – a szerk.). Ez már a harmadik hét a hirtelen jött digitális világban, melyek a legfontosabb tapasztalatok?

– A kép vegyes, de összességében a pedagógusok, a diákok és a szülők is jól reagáltak az új kihívásra. Kezdetben érezhető volt egyfajta bizonytalanság, hiszen meg kellett találni az új formát, a napi ritmust. Fontos kiemelni, hogy az alapok azért már megvoltak, hiszen a hagyományos iskolai oktatás keretében is használtunk már digitális eszközöket, módszereket. Azaz volt hova nyúlni. Az első napokban a kommunikáció a diákokkal inkább a Facebook-csoportok keretében, e-mail-en, a messengeren zajlott, majd erre épültek rá az elérhető digitális oktatási eszközök, programok, mint például az Office vagy a Redmenta. A tankerület azt kérte, ahol lehet a Kréta rendszerét használjuk, hiszen például itt vezetjük a naplózást is. Ez a változás minden szereplő számára egy izgalmas tanulási folyamatot is jelent egyben.

A pedagógus kollégák rengeteg kreatív megoldást, ötletet építettek be, néhol már a bőség zavara volt észlelhető, éppen ezért én is azt kértem a kollégáktól, hogy csak óvatosan, lépésben haladjunk. A gyerekek többségénél az átállás nem jelentett problémát, hiszen ők már ebben a digitális világban nőnek fel. Amint azt tapasztaljuk, hozzáállásuk is pozitív, remélem, e kezdeti lendület a továbbiakban is kitart. A szülők számára is sok-sok pluszfeladatot hozott a digitális oktatás. Egyrészt, nekik is el kellett sajátítani az alapokat, másrészt figyelni kell a gyermekekre is, hogy miként képesek otthon, önállóan vagy segítséggel tanulni. Itt jön a képbe a családok eszközellátottsága. A családoknál, ahol több érintett diák is van, ott be kell osztani ki, mikor ül a laptop, a számítógép elé, hiszen egy okostelefonnal hosszú távon nem lehet eredményesen elvégezni a feladatokat. Mi arra kértük a szülőket, jelezzék, ha nincs otthon eszköz, megpróbálunk segíteni. A szülők egymást is támogatják, tanácsokkal segítik egymást, ha kell, a szükséges eszközök előteremtésében is számíthatnak egymásra. Ez a harmadik hét, a digitális munkarend működik és bár nap mint nap szembesülünk új kihívásokkal, úgy vélem, jó úton járunk.

– Mire készülnek, lesz még az idei tanévben becsengetés?

– A jövőt a járványhelyzet alakítja. Több forgatókönyv is van, ám látni kell, jelen állás szerint kicsi az esély arra, hogy visszatérjünk az iskolapadba. Abban azonban nagyon bízom, hogy szeptemberben már az iskolában kezdjük az új tanévet. Nagy kérdés, hogy a mostani digitális oktatási „forradalom” tapasztalatait, ismereteit, miként alkalmazzuk majd a későbbiekben a mindennapi tanítás-tanulás során.