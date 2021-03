Esőemberek és szüleik találkoznak a szigeten

Az utóbbi időben sok szó esett a sajátos nevelést igénylő gyermekekről, a probléma nagyságának feltárására egy kerekasztal-beszélgetés-sorozat is indult. A nyáron találkozót szerveznek számukra a Szalki-szigeten.

Nem ez lesz az első alkalom, hogy autista gyerekek és szüleik találkoznak itt, ez már a 6. ilyen. Sok, a Balatonnál töltött év után a város befogadta őket, itt maradtak. Az önkormányzat még szorosabbra tervezi fűzi a kapcsolatot az Autisták Országos Szövetsége és az Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete rendezvényével. Első lépésként 40 sátorhelyre ingyen regisztrálhatnak az érintett családok. A következő évekről is egyeztettek a szervezők, Kálmánné Tóth Mária, Szűcsné Nagy Zsuzsa és Paksi Pál Zoltán tegnap Barta Endre humán alpolgármesterrel.

Paksi Pál Zoltán elmondta, már most óriási az érdeklődés, az összes faház le van foglalva a június 25. és 27. közötti időre, és a sátorhelyek közül is 10 már gazdára talált. Megkedvelték a helyszínt, ahol az érintett szülők kicserélhetik tapasztalataikat, és csodás környezetben ki is tudnak kapcsolódni.

Kálmánné Tóth Mária úgy látja, nyitni kell a város felé. Sok az érintett család, és érdemes érzékenyíteni az embereket a közös programokkal. Itt szükség esetén az autista gyerekek akár vissza is tudnak vonulni a nyilvánosság elől.

Barta Endre elmondta, már az idei találkozóra is vannak konkrét elképzelések, de hosszú távú cél, hogy a szórakozás mellé a szakmai vonalat is becsempésszék. Nem elképzelhetetlen, hogy egy városi nagy rendezvény idején tartsák meg a találkozót, felhívva a városlakók figyelmét erre a csoportra, a problémáikra, de megtartva a rendezvény családias légkörét.