Értékteremtés a Százholdas Pagonyban

A helyi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde már több ízben pályázott és nyert a Hankook Magyarország Kft. pályázatain.

Az elmúlt évben hatszázezer forint támogatást nyertek, amelyről akkor be is számoltunk. Azt a forrást az intézmény folyosójának mosható és fertőtleníthető burkolatára fordították.

Most a 2021-ben meghirdetett „Kösz, Hankook!” elnevezésű Dolgozói Értékteremtő Önkéntes Program kapcsán számolhatunk be ismét sikerről. A pályázat révén közel ötszázezer forintot nyertek. Ebből a pénzből a Füles csoportban a laminált padlóburkolat cseréjét, valamint a Nyuszi csoportban a régi helyett új játszószőnyegek vásárlását fogják finanszírozni – olvasható az intézmény közösségi média elérhetőségein Rendné Pocsai Izabella intézményvezető közleményében.

– Nagyon örültünk az ismételt sikernek, köszönjük a lehetőséget, segítséget a közeli vállalatnak. Annál is inkább, mert ezekben a tenderekben az elnyert összeg egészét a megvalósítandó felújítás anyagköltségére fordíthatjuk. Mert a munkát a vállalat dolgozói végzik szülői segítséggel. Tehát a mai piaci viszonyok között ez minden pályázati értéket minimum megdupláz. Nem beszélve a közösségi munkavégzés pozitív morális hatásairól. A szülőknek egy-egy ilyen munka egyben lehetőség is a szülőtársak megismerésére, ami a közösség szerveződésére is pozitív hatással van. Külön köszönettel tartozunk azoknak a hankookos dolgozóknak, akik figyelik a számunkra releváns kiírásokat és lehetővé teszik, hogy pályázhassunk.

Minden hankookos pályázat beadási határideje március 15. szokott lenni. Most a pandémia miatt egy hónapot csúszott ez is. Minden tender beadása előtt a nevelőtestületi értekezleten, közösen döntjük el, mi az a legfontosabb felújításra váró részterület, amelyet ennek a nagyvállalati segítségnek köszönhetően megoldhatunk, és nem kell az önkormányzatot terhelnünk vele – mondta el lapunknak.