Erőteljes tempót diktálnak az útépítők

Szakaszosan és jó ütemben halad a 6219-es út Mezőfalvától Sárbogárdig tartó szakaszának felújítása.

Az új burkolat mellett kanyar­ív-korrekció is kialakításra kerül, valamint az úttal párhuzamos vízelvezető árkokat is rendbe teszik. Az említett községek között jelentős sebességcsökkentésre és jelzőőrös forgalomirányításra kell számítani!

Régen dédelgetett álmuk a négy település lakóinak, hogy modern, és legfőképpen járható úton érhessék el úti céljaikat. Tavaly már Mezőfalvától Dunaújváros irányába elkészült az út, most Sárbogárd irányába folytatják az építők. Mezőfalvától a nagykarácsonyi beágazóig frissen lefektetett aszfalton autózhatunk. Az említett bekötőnél szélesítették is a kereszteződést, mivel itt besoroló sávot kap majd az út. Szintén jól haladnak a munkával a Szarvaspuszta előtti S kanyar ívének „csendesítésével”. Itt jól látható a végleges nyomvonal. A hét végén, szombaton pedig a Sárbogárdról kivezető szakaszon érhettük munka közben az aszfaltozó brigádot.

Az útfelújítással kapcsolatban kérdéseinkkel megkerestük Varga Gábort, a térség ország­gyűlési képviselőjét.

– Minden adva van, hogy határ­időre befejeződhessenek a munkálatok. A két irányból indított beruházás várhatóan komfortosabbá és biztonságosabbá teszi a közlekedést. A visszajelzések alapján mindenki nagyon örül a felújításnak, és még további tennivalókra is felhívják a figyelmet. Természetesen az ember soha nem lehet elégedett, de amit jól megcsináltunk, arra jóleső érzés visszagondolni. Sosem felejtődik el, milyen volt ez az útszakasz, mennyi kátyú, huppanó és milyen sok baleset nehezítette az utazók dolgát. Nyilvánvalóan számos út vár még felújításra. A Magyar Falu Program keretein belül fogunk még jó pár utat rendbe tenni, 2021-ig több helyszínen ennek érdekében a munkásokkal az építkezéshez felvonulni. A lényeg, hogy ezeknél a projekteknél négy számjegyű utakról van szó. Például Alap, Igar, Csősz bekötőútnál, illetve Sárkeresztúrnál lesznek ilyen beavatkozások. Amennyiben sikerrel járnak a terveink, úgy a ciklus végére egészen jól fogunk állni. Természetesen mindig lesznek rossz minőségű utak, amelyeket fel lehet majd sorolni, de haladunk, és ez a fontos. Még egyszer érdemes kihangsúlyozni, hogy ezen települések közötti négy számjegyű utak nagyon hasznosak és jók lesznek majd – mondta kérdéseinkre Varga Gábor.

Tehát nem csak az ütőerek, a hajszálerek is kellenek a szervezetünk jó működéséhez, ahogy a közlekedés működésében és a települések közötti kapcsolatokban is.