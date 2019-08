Erős vízirendészeti ellenőrzés

Fokozott ellenőrzést kezdtek a Velencei-tavon a vízirendőrök. Főleg azt nézik, hogy a hajósok betartják-e a biztonsági előírásokat, a fürdőzők pedig figyelembe veszik-e a viharjelzést.

A rend­őrök az ellenőrzött vízi járművek kétharmadánál találtak valamilyen szabálytalanságot – hangzott el az M1-en. A hirado.hu-n található összeállításból kiderül, az idegenforgalmi főszezonban reggeltől estig motorcsónakkal járják a vízi rendőrök a strandok környékét, és a nagyobb tisztásokat. Azt nézik, hogy a fürdőzők, a sportolók és a horgászok betartják-e a biztonsági előírásokat, ott van-e náluk az előírt mentőfelszerelés, illetve figyelembe veszik-e a viharjelzést.

A Velencei-tavon a rendőrök az ellenőrzött hajók kétharmadánál találtak valamilyen szabálytalanságot. Egy kenuval például mentőmellények nélkül mentek ki a vízre.

A Gárdonyi Rendőrkapitányság vízi rendőrei naponta 10 óra és 22 óra között látnak el szolgálatot a Velencei-tavon. Ennek keretében ellenőrzik a vízen tartózkodókat, ellenőrzik a fürdőzőket és a vízi járművel közlekedőket.

– Ezeknek az ellenőrzéseknek a célja a biztonság fokozása. Kiemelt figyelmet fordítunk a viharjelzéssel kapcsolatos ismeretek ellenőrzésére – mondta Bodó Miklós, a gárdonyi rendőr-főkapitányság osztályvezetője.

A rendőrök a sokásos napi ellenőrzés közben is készen állnak arra, hogy szükség esetén kimentsék a bajbajutottakat.

Járőrhajóik akár 70 kilométeres sebességre is képesek, így kevesebb mint öt perc alatt a tó legtávolabbi pontját is el tudják érni.

A gárdonyi vízi rendőrök minden évben jó néhány bajba jutott embert mentenek ki a Velencei-tóból és több teljesen, vagy félig elsüllyedt hajót vontatnak biztonságos helyre. Csak júniusban 27 embert mentettek ki a vízből.

(Forrás: hirado.hu)

Vezető képünk illusztráció.