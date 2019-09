Eredményes ciklust zártak: sikeres volt az összefogás

A nagyközség önkormányzata cikluszáró közgyűlést tartott a helyi művelődési házban. Kiálltak a közösség elé, és beszámoltak a korábbi terveik végrehajtásáról. Nem volt takargatnivalójuk, büszkék lehetnek a teljesítményükre. Farkas Imre polgármesterrel beszélgettünk.

A sikeres év mögött sok munka

– Én is úgy ítélem, hogy ez az öt év sikeres volt a településünk életében. A legbüszkébb arra vagyok, hogy 2015 nyarán befejeztük a csatorna-beruházást, valamint arra is, hogy körülbelül egy hónapon belül a művelődési házunk felújítása is a végére ér. A csatornára azért, mert javította az életminőséget a településen, és a létrehozásával sokat tettünk a környezetünk megóvása érdekében is. A már alaposan megkopott művelődési házra pedig azért figyeltünk, mert nálunk, Előszálláson igazán jól alakult a közösségi élet. Több jól működő civil szervezetünk aktívan teszi a dolgát, és a résztvevői ott megfelelő helyet kaptak ehhez. Úgy két-háromszáz fős aktív magunk van, amely a közös tevékenység mellett egymás társaságában is jól érzi magát, ezért a rendezvényeinkre és a báljainkba is szívesen járnak.

Hétköznapok sikereiről

– Fontosnak találom a működőképességünk megőrzését. Amikor 2010-ben megkezdtem ezt a munkámat, bizony nagyon nehezen ment a szekér. Akkor különös figyelmet kellett fordítani a hitelek kezelésére. Ennek a problémának a fokozatos megszűnése a javuló gazdálkodásunk mellett a kormány szabályozásának is köszönhető, hiszen nem vehetünk fel hiteleket. Szerintem ma valamennyivel könnyebb az önkormányzatok megélhetése. Ezzel összefüggésben minden korábbi rendezvényünket meg tudtuk tartani, és a támogatásainkat is folyósítani tudtuk. A művelődési házunk felújítása hosszú idő alatt, apró lépésekkel ért el a mai szintjére. A tetőcsere, a vizesblokkok felújítása, a nyílászárók cseréje, vagy a színpad felújítása egymást követve készült el. Végül két jelentős pályázat elnyerésével és fölhasználásával jutunk el a célunkig. Időközben valamennyi intézményünket működtetni tudtuk. Ahogy az orvosi, fogorvosi rendelőket és a szociális hálónkat is. Természetesen ezzel együtt bőven van még feladatunk.

Megvalósulatlan álmok

– Igen, vannak. Amikor polgármester lettem, azt ígértem, hogy rendbe fogjuk tenni a buszmegállóinkat. Közülük egy készült el, és azzal megállt a projekt végrehajtása. Az oka a csatornaépítés megkezdése volt. Az akkori jelentős pályázatokon való részvétel önrészei az összes anyagi erőnket elvették attól a megkezdett munkától. Bízom benne, hogy ha úgy alakul, a következő öt évben meg tudjuk valósítani. A program újrakezdéséhez mindent ismét meg kell terveztetni, mert a korábbiak már lejártak. Ez most is bonyolult eljárás lesz, de ennek ellenére megoldjuk.

A bölcsőde terve

– A gyógyszertár melletti telket a bölcsőde felépítésére vásároltuk meg. Erre igény a mi településünkről valamint a szomszédból is lenne rá, de egyelőre nem volt anyagi fedezetünk a tervek elkészíttetésére és a pályázat beadására. A jövőben nem zárkózunk el előle. Ezen túlmenően is van egy különleges probléma: találunk-e bele embert? Nem kisgyerekeket, hanem szakképzett bölcsődei pedagógusokat! A megfelelő munkaerő biztosítása nagyon nehéz probléma a kistelepüléseken.

A közfoglalkoztatottak

– Belőlük nagyon kevés van, és ez látszik is a falu képén. Közöttük egyetlen férfit találunk, ezért nagyobb a gaz, mint szokott lenni, ugyanis nem ér oda a szokásos gyakorisággal. Hölgyekből több van (nyolc), de kevesebb, mint amennyire szükségünk lenne. 2016 decemberében még negyvenegyen voltak. Ennek a munkaerőpiac megváltozása az oka. A kevésbé kvalifikált emberek is sokkal jobb kondíciókkal tudnak ott elhelyezkedni, mint közmunkásként. Nálunk ötvenhétezret, másutt minimum a százhúsz-százötvenezret is megkereshetik. Ennek örülök, a baj viszont ott van, hogy nincs annyi bevételünk, hogy versenyképesek lehessünk. Ezt a falut három férfi, nyolcórás műszakban rendben tudná tartani.

A testületről

– Igazából szerencsém volt, mert a 2010-14-es testületet a lakosság egy az egyben visszaszavazta. Azt kértem tőlük, hogy hadd folytassam a munkát azokkal, akikkel megkezdtem. Nagyon hálás vagyok nekik érte, hiszen a legnagyobb dolog, amit az egyik ember a másiknak adhat, az a bizalom. Mindenütt elmondom, hogy ehhez a munkához én egyedül kevés vagyok. Velük közösen tudjuk a ránk váró munkát elvégezni. Ezért nekik is ugyanolyan hálás vagyok, mint a falu közösségének. Elégedett emberként nézek vissza. Igen! Valamivel több pályázatot is el tudtam volna viselni, főleg a 2016-os, 2018-as években, de amire lehetőségünk volt, azt megvalósítottuk.