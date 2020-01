Érdemes mielőbb nyilatkoznunk

Célszerű már januárban kitölteni az adóelőleg-nyilatkozatot, hogy a munkáltatók mielőbb figyelembe vegyék a munkavállalóknak járó kedvezményeket.

A nyilatkozat már online is kitölthető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján. Az ügyfélkapuval, telefonos azonosítással vagy e-személyi igazolvánnyal rendelkezőknek a NAV idén új alternatívát is kínál, ők az adóelőleg-nyilatkozatot online is benyújthatják a NAV honlapján elérhető alkalmazással.

2020-tól a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményre jogosultak, amit az összevont adóalapba tartozó egyes jövedelmekre érvényesíthetnek. Az első házasok kedvezménye változatlanul 24 hónapon keresztül havi 5000 forint adómegtakarítást jelent a házaspároknak. A családi kedvezménnyel pedig az egy gyermeket nevelőknél 10 ezer, a két gyermeket nevelőknél gyermekenként 20 ezer, a három vagy több gyermeket nevelőknél pedig gyermekenként 33 ezer forinttal több kerülhet havonta a családi kasszába. Idén havi 8050 forint személyi kedvezmény jár az adóból azoknak, akik rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesülnek.