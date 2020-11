Ercsi körkép járvány idején – ismét rendkívüli jogrend

A településen is érezteti hatását a koronavírus-járvány, ám korántsem olyan mértékben, mint ahogyan azt első hallásra bárki gondolná. A bezárt iskola és a pedagógus halála sokakban drámai képet jelenített meg a járványt illetően, ám ez, csupán a mindenkiben ott lappangó félelem miatt volt.

Megkerestük az Eötvös József Iskola igazgatóját, Orth Lászlót, és a település polgármesterét, Szabó Tamást is.

Orth László elmondta: – A kolléganő fájdalmas távozása és a tanári kar tagjainak egyéb betegségei nem a koronavírusból erednek, vagy csak közvetve érintettek a járványt illetően. Konkrét koronamegbetegedés itt nem volt. Két kollégánk mint kontaktszemélyek kerültek karanténba, de ez náluk is lejár a hétvégén. Az iskolában háromnapos oktatási szünetet kellett elrendelni, mert a tantestület tagjai megfázásos és egyéb betegségeket kaptak, de hangsúlyozom, nem koronavírust! Hétfőn folytatódik minden a maga rendjén. Nem jó, ha egy meghűlés esetében is a rettegés és a félelem lesz úrrá mindenkin. Vannak a kormány által meghozott döntések, szabályok, amelyeket be kell tartani.

Kérdésünkre, miszerint nem tartja-e időszerűnek a netes oktatás visszaállítását, az igazgató elmondta: – Elképzelhetetlen, hogy az alsó tagozatban, főleg első osztályos gyermekek esetében az internetes oktatásról beszéljünk… A szülők felé kiadtunk egy nyilatkozatot a jelen helyzetről, amelyben részletes tájékoztatást kapott minden érdeklődő. A tankerület vezetője és én magam is szívesen állunk a Dunaújvárosi Hírlap rendelkezésére, de egyelőre több információval nem tudok szolgálni, hiszen örömmel mondom, hogy az intézményt nem érinti különösebben a járvány.

Szabó Tamást, Ercsi város polgármesterét is megkérdeztük, hogyan érinti a járvány a várost. Elmondta:

– A Coviddal mi már október eleje óta birkózunk. A dolgozók megbetegedése, a karantén érdekes, de kezelhető helyzeteket okozott. Egy óvodánkat be kellett zárni, és a karantén, valamint a kontaktok miatt az idősotthonban is voltak problémák, de fennakadás az emberi áldozatvállalásnak köszönhetően nem volt. Öt, a szociális szolgálatunkban dolgozó kolléga elvállalta, hogy a napközbeni idősgondozás mellett az otthonban is készek szolgálatot teljesíteni, amiért nagyon hálás vagyok. A város tehát működik.

– Mi a helyzet az oktatási intézményekben?

– Nincs baj! Már, ami a járványt illeti. Hiszen nem a járvány, hanem véletlen egybeesés okozott némi fennakadást az Eötvös József Általános Iskolában. Nehéz áthidalni olyan eseteket, amikor 7-8 kolléga egyszerre betegszik meg. Igazgató úr jól vette az akadályokat a tankerülettel egyeztetve. A Kossuth Kisegítő Iskolában nincs különösebb probléma, ott is megy minden a maga útján.

– Visszatért a rendkívüli jogrend. Milyen terheket ró ez a polgármesterre?

– A tavaszi próbaidőszak intézkedéseit olykor bírálták, de amiben akkor döntöttem, azt ma is tartom. A költségek szűkítése az adott helyzetben elkerülhetetlen volt. Nyilván most is lesz majd, aki bírál, és aki egyetért. Nem könnyű helyzet, de az ember azért vállalta a feladatot, hogy megbirkózzék vele. Azt hiszem, itt, Ercsiben ez sikerült, és az elkövetkezendő időszakban is sikerülnie kell.

– A tegnapi miniszterelnöki bejelentés milyen hatással lesz a városra?

– Mi már korábban bevezettük a 400 főt befogadni képes művelődési házban a ritkított ülésrendet, így a ház 160 főssé vált. Az étkeztetés is megoldható, hiszen két kiadási pontot állítottunk fel, ahonnan el lehet vinni az ebédet. Az egészségügyi ellátás is megoldott, de itt jegyezném meg, hogy mi már szeptember óta mérjük az emberek lázát. Ekkor nem volt még kötelező. A honvédségtől kaptunk két sátrat, amelyeket az egészségügyi intézményünknél állítottunk fel, hogy rossz időben ne ázzanak-fázzanak az emberek. Egyúttal itt ellenőrzik a hőmérsékletet is.

– Hány megbetegedés volt Ercsiben a járvány kezdete óta mostanáig?

– Az elején még kaptunk tájékoztatást. Tudtam azt, hogy a városban hány karanténos van, de szeptember óta csak a „folyosói pletykákból” értesülök a számadatokról. Sajnos túlterhelt mindenki, így pontos statisztikákat sem lehet készíteni, pedig arra minden szempontból nagy szükség lenne. Ennek az ismerete nélkül nagyon nehéz tervezni és döntéseket hozni. Ami még a miniszterelnöki bejelentést illeti, nálunk a parkolás eleve ingyenes, tehát az Ercsiben indifferens. Különösebben nagy szórakozóhelyeink nincsenek, tehát ez sem érint számottevően bennünket. Ha szabad egy hajszálnyi kritikával élnem, azt mondanám, hogy én már korábban vártam valamiféle intézkedéscsomagot. Hiányolom a konkrét intézkedéseket az oktatási intézményeket illetően is. Például azt, hogy mikor és kinek van joga áttérni a digitális oktatásra… tanítási szünet elrendelésére, a feltételek megteremtésére stb. Persze, ma még mindenki tanulja ezt a megszokottól teljesen eltérő életet. Mi is…