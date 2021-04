Építkezne, felújítana? Érdemes előre tervezni!

Itt az építőipari főszezon. Amint az ágazatban dolgozó szakemberek már az év elején megjósolták, egyes építőanyagok tekintetében jelentősen emelkedtek az árak, és a következő hónapokban is folytatódhat e tendencia. Aki most vág bele felújításba, építkezésbe, nincs könnyű helyzetben. Az ágazatban sokan panaszkodnak szakemberhiányra is.

Ezt ne hagyja ki! Önerőből is emelhetne bért a BKV, de nem teszi

– Talán a homlokzatszigeteléshez szükséges alapanyagok terén tapasztaltuk a legnagyobb áremelkedést az elmúlt hónapokban, egyes termékek esetében ez elérte vagy hamarosan elérheti a 30-40 százalékot is. Hasonló a helyzet az épületfa-alapanyag esetében is, itt is szinte folyamatosan, hétről hétre kúsznak felfelé az árak. A beszállítók szerint itt a közeljövőben alapanyaghiány is várható. Az idei év elején indultunk köbméterenként 85-86 ezer forintról, most pedig már közel 100 ezer forintnál járunk. A visszajelzések szerint nem az lesz a kérdés a következő hónapokban, hogy mennyiért, hanem hogy egyáltalán lesz-e megfelelő mennyiségben épületfa. A térkő is drágult, de nem olyan drasztikusan, mint a hungarocell vagy a fa. De egyes festékek terén is hiány mutatkozik – mondta el lapunknak Tislarics Gábor, az Épduker Építőanyag Kereskedés dunaújvárosi telephelyének vezetője, aki az áremelkedés okairól is beszélt: – A járványhelyzet miatt számos országban kisebb-nagyobb időszakra leállt vagy csökkentett üzemmódban folyt a termelés, e lemaradást pedig a következő hónapokban próbálják majd valahogy behozni az alapanyaggyártók.

A járványhelyzet miatt több beszállító is időleges leállásra kényszerült – az alapanyagárak is emelkedtek

Több beszállító is szűkítette a kínálati palettát, mivel úgysem tudnak annyit termelni, mint korábban. Az államilag támogatott lakásfelújítási program is érzékelteti már a hatását, hiszen mi is tapasztaljuk a kereslet növekedését. Az alapanyaggyártóknak és tüzépeknek is komoly feladatot jelent, hogy a kellő időben kiszolgálják a vásárlókat. Azt tanácsolnám mindenkinek, aki építkezést vagy felújítási munkákat tervez, időben gondolja át és tervezze meg, hogy pontosan mit is szeretne, milyen alapanyagokra is lesz szüksége. A téglagyárak esetében is már kicsit hosszabbra nyúlt a szállítási idő. Korábban 2-3 hét alatt megérkezett a rendelés, ez most akár másfél hónap is lehet.

Tislarics Gábort a szakemberhiányról is kérdeztük: – Valóban, nehéz jó szakembert találni. Sokan jönnek hozzánk is, hogy ajánljunk ácsot, kőművest, de már sokaknak betelt az idei naptár. Csak késő őszre vagy a jövő évre tudnak adni ajánlatot.