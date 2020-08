Építészeti remekek

A magyar építészet az évszázadok során rengeteg maradandót alkotott. Igaz, többször külföldi szakemberek tervei alapján, de magyar mesterekkel és a magyar király pénzéből készültek épületek Magyarhonban. A szocialista rendszerben egy kicsit megtépázódott az építészetünk, és most is látni „csodákat”: irodaházakat, létesítményeket, utakat elfuserálni. Vagyis romlott a renomé. De ez nem új keletű dolog. 1764-ben, amikor Mária Terézia Vácra látogatott, a tiszteletére építettek egy ma is álló diadalívet. Amikor a királynő megtudta, hogy néhány hét alatt készült el, nem mert átmenni alatta, de amikor pár nap múlva távozott, és még mindig a helyén volt, már átkocsizott alatta.

Vezető képünk illusztráció.