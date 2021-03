Épduferr: 300 millió forintos fejlesztés a koronavírus idején

Mint azt korábban megírtuk, nyolcszázhatvan millió forint TOP-os forrásból épülhet két körforgalmi csomópont a Dózsa György út 6-os számú főútra kivezető szakaszán (a Budai Nagy Antal úti, valamint a Kandó Kálmán téri kereszteződésben). A sikeres pályázat és a támogatás még az előző városvezetés érdeme.

A Budai Nagy Antal útnál lévő Épduker építőanyag-kereskedésnél munkálatok kezdődtek pár nappal ezelőtt. Azt gondoltuk, hogy már a körforgalmú csomópont építési munkálatai miatt zajlik a tereprendezés, de nem erről van szó. Mint azt Palkovics Milántól, az Épduferr csoport tulajdonosától megtudtuk, az építési munkálatoknak semmi köze az új közlekedési csomópont építéséhez, az Épduker üzleti telephelyét alakítják át és bővítik.

Az Épduker, amely az Épduferr csoport része és tagja, 20 éves múlttal rendelkező, építőanyag-kereskedelemmel foglalkozó, kizárólag hazai tulajdonban lévő, dinamikusan fejlődő vállalkozás. Kezdetben általános építőanyagok kereskedelmével foglalkoztak, mint falazó­elemek, tetőcserepek, víz- és hőszigetelő rendszerek. Mára azonban forgalmazott termékeik körét jelentősen kibővítve egyedi építőanyag-kereskedelmi szolgáltatást nyújtanak. Az Épduferr Zrt. ennek köszönhetően rövid időn belül rohamos fejlődést ért el, és egyre meghatározóbb szerepet tölt be a piacon.

Az Épduferr-csoportnál idén egy 300 millió forintos fejlesztés indult, amelynek első lépcsője, hogy az Épdukernél bővítik a kínálati palettát, és ehhez szükségszerűen a kereskedés területét is. Palkovics Milán elmondta, hogy ennek részeként az utcafront felől kibontották a falat, ezt hihették sokan úgy, hogy elkezdődött a körforgalmú csomópont építése. A kibontott fal helyén egy térköveket bemutató területet létesítenek majd, hogy a vásárlók ne apró színmintás képek alapján, hanem a térköveket négyzetméteres nagyságban látva tudjanak azokból választani.

Az Épdukerrel szomszédos telket is kibérelték, itt fűrészáruk kapnak majd helyet, ahol a faanyagokat fedett helyen tudják tárolni. Azzal a nem titkolt szándékkal, hogy az építőanyag-kereskedésen belül egy úgynevezett tető centrumot kívánnak létrehozni, ahol a vásárlók a nagyon jó minőségű faanyag mellett hozzájuthatnak a tetőszerkezetek építéséhez szükséges további alapanyagokhoz is. A termékkínálat a kül- és beltéri festékek, faápoló termékekkel már ki is bővült.

Az Épduferr Zrt. további fejlesztése az acélmegmunkáló üzem kialakítását érinti, ezzel párhuzamosan elkezdték széles körű acélkereskedelmi tevékenységüket is. Ehhez a napokban egy új lemezvágó gép is érkezett már a zrt. telephelyére. A többi gépet a fejlesztési pályázatok alakulásának függvényében az év második felében szerzik majd be, amelyek mind a acéllemez-megmunkálást támogatják. Ezzel a beruházással a cég akár autóipari beszállítóvá is tud válni a jövőben.

Az Épduferr évi 4-5 milliárd forintos forgalmat bonyolít az építőiparban, a térségben vezető cégnek számít a szakterületén. Mint Palkovics Milán elmondta, azzal, hogy a kormány a családi otthonteremtési kedvezménnyel, a lakásvásárlás áfájának visszavágásával, a lakásfelújítások, lakóingatlan-építések különböző kiemelt támogatásával fellendülést indított el az építőiparban, amelynek hatásait az Épduferr Zrt.-nél is érezni lehet. Megnőtt az építési, felújítási hajlandóság, amit a koronavírus-járvány ugyan egy kicsit letört, de ismét felívelőben van a növekedési tendencia.

Vállalkozása sikerét a tulajdonos ezen kívül abban látja, hogy több lábon állnak az építőipari szegmensen belül is. Az anyacég egy generálkivitelező cég, ehhez társul több olyan részegység, amelyek részei az építőipar folyamatainak, de önmagában is képes önálló egységként működni. Szintén még idén várható, hogy elindítják az ingatlanfejlesztői tevékenységet, amely során prémium kategóriás társasházi lakóingatlanokat kívánnak építeni.