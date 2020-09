Energetikai korszerűsítés a venyimi iskolában

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata korábban sikeresen pályázott a Széchenyi 2020 program keretében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívásra.

Sikeresen pályáztak – közel 105 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a település

A település a helyi Kossuth Lajos Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítésére közel 105 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert.

A közelmúltban zárult beruházással kapcsolatban Vargáné Kaiser Katalin polgármester lapunknak elmondta, az említett oktatási intézmény energetikai korszerűsítésének keretében megvalósult a homlokzati hőszigetelés, a lábazati hőszigetelés, az ablakkávák kiegészítő hőszigetelése, a régi nyílászárók cseréje, valamint a fűtési, épületgépészeti rendszer teljes felújításai, emellett a tornaterem födémszerkezete is kiegészítő hőszigetelést kapott.

– A fűtéskorszerűsítés keretében új hőtermelő berendezéseket szereltünk fel, a szekunder oldalon pedig a hőleadók cseréjét és a szabályozás korszerűsítését végezték el a szakemberek. A beruházás eredményeképpen így csökkent a Kossuth Lajos Általános Iskola hővesztesége és a fűtési energiaigény is, amely kihatással lesz a fenntartási költségek csökkenésére is – emelte ki a település vezetője.