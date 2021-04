Emlékezetes ballagás veszélyhelyzet idején

Ugye mindnyájan emlékszünk még fiatalságunk jeles eseményére, amikor magunk mögött hagytuk az iskolapadot?

A ballagás minden diák életében mérföldkőnek számít. Valamennyien szép emlékként tekintünk vissza az ünnepségre, az azt megelőző „bolondballagásra”, a bankettra vagy éppen a tanárainknak adott szerenádra. De a koronavírus-járvány miatt bevezetett szigorítások már tavaly is közbeszóltak. A hagyományos, jelentős létszámú ballagási ünnepségek megrendezését nem engedélyezték. Akkor arra kérték a szülőket és hozzátartozókat, hogy az iskolaudvaron vagy a kerítésen kívülről integessenek a ballagóknak. Jelenleg még bizonytalanság van a ballagás körül, hiszen egyelőre még a végzős diákok az oktatásban is csak online vesznek részt. De a nebulók és szüleik a dátumához közeledve egyre nehezebben viselik a kétségeket az oktatást lezáró ünnepélyes eseményekkel kapcsolatban. Hiszen annak ellenére, hogy hazánkban a beoltottak száma uniós viszonylatban is kiemelkedő és a nyitás is megkezdődött lépésről lépésre, egyáltalán nem biztos, hogy az ilyen jellegű idei iskolai ünnepségek a megszokott módon lesznek megtartva.

Szerintem ebben az esetben is, akár csak a hétköznapi élet valamennyi szegmensében, mindig jó, ha rendelkezünk B tervvel. Az egyik közösségimédia-felületen akadtam rá egy gyöngyszemre, ezt szeretném most megosztani kedves olvasóinkkal inspirációként. Egy végzős diák anyukájának ötlete alapján valóságos mozgalom indult, hogy a korlátozó rendelkezések ellenére is emlékezetessé tegye a ballagási időszakot. A talpraesett szülő és segítői létrehoztak egy Facebook-csoportot, ahol feltüntették az adott település ballagó gyermekeinek címét. A házak elé kihelyeztek kosarakat, virágokat, lufikat, ezek jelezték, hogy ott bizony egy ballagó diák lakik. A szülők, barátok és ismerősök, pedig körbejárhatták a címeket, hogy elhelyezzék az ajándékokat, ballagási emlékeket valamennyi szabály betartásával.

Bízzunk benne, hogy idén visszatérhetünk a régi kerékvágásba, de ha mégsem, akkor még mindig ott van ez a B terv, amit szükség esetén bevethetünk.