Elvtelen összefogás

A Rajta Újváros! Egyesületnek a helyi szocialistákkal történt egyeztetései – a dunaujvaros.com meg nem erősített információi szerint – azért fulladtak kudarcba, mert az egyesület tagjainak végig egyetlen célja volt: kihagyni a szocialistákat a jelöltek sorából, hogy a maguk számára kedvezőbb politikai pozíciót szerezzenek. Ennek egyik bizonyítéka, hogy vasárnap már be is mutatták a körzeti jelöltjeiket.

A jelöltek között ott van az a Szabó Zsolt, akinek pártja a PM egyébként a szocialisták országos szövetségese, itt azonban elvtelenül nem az! Az egyesületnek vélhetően nem lesznek anyagi problémáik, mert a hírek szerint az egyesület mögött áll Szabó Zsolt apukája is. A mezőfalvai zöldbáró egyengeti a könnyű sorsú Zsolt politikai karrierjét. A legszebb az egészben az, hogy ehhez az a DK-s Mezei Zsolt asszisztál, aki elvileg a munkásokat képviseli a Dunaferr DV Vasas Szakszervezeti Szövetségben. Így fog össze a nagytőke a vasműs érdekvédővel! – írja a dunaujvaros.com.

A portál értesüléseit, miszerint a cél a szocialisták kiszorítása volt, alátámasztja az is, hogy a Rajta Újváros! Egyesület jelöltjei sorában megjelent az a Tóth Kálmán, aki bemutatkozásából valahogy kifelejtette hős szocialista múltját. Elvtelenül szembefordult pártjával, (ha még egyáltalán párttag, hiszen vélhetően a szocialisták már kipenderítették soraikból) őt is csak a politikai haszonlesés vezérli. A jobbikos Pintér Tamás pedig – láthatóan- a Rajta Újváros! Egyesület soraiban is éppoly súlytalan, mint a Parlamentben.

Nagyon úgy tűnik, hogy ez a színes összefogás nem a választópolgárok képviselete miatt jött létre, sokkal inkább az elvtelen pártpolitikusok egyéni érdekei miatt.

forrásanyag: dunaujvaros.com

Vezető képünk illusztráció.