Elsősegélynyújtó verseny volt Zalaegerszegen

Magyar Vöröskereszt 1971 óta szervezi meg elsősegélynyújtó versenyét, amelynek célja az ismeretek fejlesztése, gyakorlása.

A verseny három kategóriában zajlik: gyermek, ifjúsági és felnőtt. A területi döntő nyertesei jutnak be a megyei döntőbe, az ott jól szereplő csapatok – 2019-ben a megyéből a felnőttek közül a kulcsi illetőségű Dunai Lányok nevű csapat, az ifjúsági kategóriában a Lorántffy Szakképző Centrum diákjai, és a móri gyermekcsapata – vehetnek részt az országos döntőn, ahol a pontszámuk alapján minősítést kapnak.

Az országos verseny döntőjének idén Zalaegerszeg adott otthont, ahol az 56 csapat versenyezhetett. A 20 állomásos körpályán elméleti és gyakorlati ismereteikről adtak számot a versenyzők.

– A tavalyi országos versenyen kiemelt ezüst minősítést szereztünk, idén sajnos csak kiemelt minősítést kaptunk. Nehezebb dolgunk volt, mert új rendszer volt a versenyben. Semmilyen többletinformációt nem kaptunk a helyszíneken, így abszolút életszerű szituációkat modelleztek le a káreseményeknél. A csapatkapitány feladatai is megváltoztak az eddigi versenyekhez képest, ennek megfelelően kell változtatni a felkészülésünkön is. Hiszen jövőre is versenyezni fogunk. Nagyon sokat tanultunk a mostani versenyből. Az első káresemény volt az egyik legkiemelkedőbb a feladatok közül. Ez egy tömegbaleset volt, ahol 12 súlyos sérült és egy halott is volt az imitátorok jóvoltából, akik nagyon jól alakították a szerepeiket.

Az ellátást a három, Fejér megyei csapat együtt végezte, ilyenkor a koordináció a csapatok közt is tovább nehezíti a feladatot. Ráadásul egy szervezési hiba folytán a versenyt félbe kellett szakítani, ami mentálisan is, fizikálisan is sok energiát kivett belőlünk. Úgy érzem, hogy a nehéz feladatok ellenére, vagy talán pont azért nagyon összekovácsolódtunk. Rendkívül büszke vagyok a csapattársaimra, különösen a korelnökökre, Radnóné Erzsikére és Kaiserné Gödöny Erzsikére. Köszönet a felkészítésért Kiss Miklósnak, a Dunaújvárosi Mentőállomás vezetőjének és a családjainknak – mondta el kérdésünkre a Dunai Lányok elsősegélynyújtó csapat kapitánya, Fejes Brigitta.