Először történt hogy Lombardia tesztaránya jobb lett mint az országos átlag

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Milano, 2020. 11. 29. – 264. nap

Mától a narancs zónában vagyunk, ezért nem kell önbevallást írnom ahhoz, hogy napközben kimozduljak otthonról. Reggel elindultam hogy szerezzek egy kávét, amit változatlanul csak elvitelre lehet kapni. Ki tudja mikor ülhetek ismét egy kávézóban, szerintem csak 2021-ben. A mai nappal kinyithattak a boltok, ezért elgyalogoltam a Dóm melletti Rinascente áruházba. A több hete tartó “Black Friday” és “Cyber Monday” hatására úgy éreztem, talán vehetnék magamnak valamit. Több mint egy óra alatt végigjártam az áruház összes emeletét, a design-tól az élelmiszer-ig. Végül vettem két lazac színű teásbögrét, valamint egy fekete, és egy bézs színű kásmír sapkát. Ha valami megtetszik, akkor azt általában több színben is megszoktam venni, és az 50%-os árengedmény hatására egyáltalán nem éreztem bűntudatot. Még a lock down előtti napokban vettem egy kék pulóvert, és ma felpróbáltam más színekben is, de úgy éreztem, egyiket sem viselném szívesen.

Délután találtam egy nyitott manikűr-pedikűr üzletet, ahol végre rendbehozattam a körmeimet. Milánóban minden köröm szalon kínai tulajdonban van, és amíg várakoztam, elbeszélgettem a tulajdonossal. Elmondta hogy mennyire örül annak, hogy végre kinyithatott, de az elkövetkező hónapokban sok gondja lesz a manikűrös lányok hiánya miatt. Nagyon sok kínai hazautazott, és be szeretnék oltatni magukat a Covid elleni vakcinával, még mielőtt visszatérnének Európába. Bár Kínában már elindult az oltás, és több mint egymillióan meg is kapták eddig, még nem tudni, hogy mennyi időt kell rá várniuk. Félnek, ha a jövőben a repülés feltételévé válik a Covid-oltás, akkor Európában kell beadatniuk maguknak hogy visszatérhessenek hazájukba. A kínaiak úgy tűnik, csak a saját oltásukban bíznak, és inkább türelmesen kivárják. Az előzetes statisztika szerint Milánóban 20,3%-ot fog visszaesni a karácsonyi költekezés a tavalyi évhez képest. Idén a vásárlók inkább élelmiszerekre és technológiára költenek, és az online vásárlást választják, ami a tavalyi évhez képest 38%-kal növekedik.

A kormány ma esti adatai szerint az aktív fertőzöttek száma 795771 az elmúlt huszonnégy órában 20648 az új fertőzött, közülük 3203 (15,51%) Lombardia régióban van. 32879-en (-420 tegnapról mára) szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 3753 (-9) beteget az intenzív osztályon kezelnek (lélegeztetés), és 759139-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak. Eddig 734503-an gyógyultak, közülük ma 13642-en. Az elhalálozottak száma 54904 közülük a mai napon 541-en hunytak el. Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 1585178. A fertőzöttek száma 1,3%-kal emelkedett az elmúlt huszonnégy órában. Az elmúlt huszonnégy órában 176934 teszt által 20648 fertőzöttet azonosítottak.

A járvány menete az elmúlt hetek tesztarányán keresztül könnyen követhető:

nov. 29. 11,67% 176934 teszttel +20648

nov. 28. 11,65% 225940 teszttel +26323,

nov. 26. 12,46% 232711 teszttel +29003,

nov. 24. 12,31% 188659 teszttel +23232,

nov. 22. 15,01% 188747 teszttel +28337,

nov. 20. 15,66% 238077 teszttel +37242,

nov. 18. 14,6% 234834 teszttel +34283,

nov. 16. 17,9% 152663 teszttel +27354,

nov. 14. 16,36% 227695 teszttel +37255,

nov. 12. 16,2% 234672 teszttel +37978,

nov. 10. 16,11% 217758 teszttel +35098,

nov. 08. 17,06% 191144 teszttel +32616,

nov. 06. 16,14% 234245 teszttel +37809,

nov. 04. 14,42% 211831 teszttel +30550,

nov. 02. 16,39% 135731 teszttel +22253,

okt. 30. 14,45% 215085 teszttel +31084,

okt. 28. 12,31% 198952 teszttel +24491,

okt. 26. 12,56% 198952 teszttel +24991,

okt. 24. 13,64% 124686 teszttel +17012,

okt. 22. 9,44% 170392 teszttel +16079,

okt. 20. 7,36% 147737 teszttel +10874,

okt. 18. 7,99% 146541 teszttel +11705,

okt. 16. 6,66% 150377 teszttel +10010,

okt. 14. 4,82% 152196 teszttel +7332,

okt. 12. 5,41% 85442 tesztettel +4619,

okt. 10. 4,30% 133084 teszttel +5724,

okt. 08. 3,48% 128098 teszttel +4458,

okt. 06. 2,68% 99742 teszttel + 2677.

Az országos tesztarány 11,67% minden 100 tesztből 12 pozitív), Lombardia tesztaránya 11,26% (100 tesztből 11 pozitív). Először történt hogy Lombardia tesztaránya jobb lett mint az országos átlag. Ahhoz hogy nyugodtabban tölthessük az ünnepeket, a tesztarányt 10% alá kellene szorítani.