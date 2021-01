Előnyös megállapodást a település számára!

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Mint azt a minap megírtuk, Nagy Attila, Kisapostag polgármestere a helyi újság hasábjain és a kisapostag.hu portálon fordult a település lakóihoz a Hamburger Hungária tervezett fejlesztései kapcsán, ami érinti Kisapostagot is.

A cég fejlesztésekre készül a korábban megvásárolt iparterületein. Ezek egy része közigazgatásilag Dunaújvároshoz, másik része pedig Kisapostaghoz tartozik. Szükséges a Hamburger Hungária Kft. számára és a beruházás megvalósulásának az érdekében, hogy a tulajdonukat képező földek egy település közigazgatási területén legyenek. Ez azt jelenti, hogy Kisapostag területének része közigazgatásilag Dunaújvároshoz kerülne.

Nagy Attila kijelentette, sem kollégái, sem a település lakói nélkül nem akar dönteni ebben a fajsúlyos kérdésben, amely új munkahelyekről, fejlődési lehetőségről is szól. A pandémia miatt szintén el kellett vetni egy, e témával foglalkozó lakossági fórum ötletét, így levélben fordult a település első embere a kisapostagiakhoz, akiknek a véleménye döntően esik majd a latba, ha arra kerül a sor. 18 hektár közigazgatásilag Kisapostaghoz tartozó földterületről van szó.

A polgármestertől megtudtuk, hogy a lakosság megkérdezése azóta megtörtént, és már a válaszok feldolgozása történik. Mint mondta a kérdőíves kampány sikeres volt, sok háztartás visszaküldte azt a hivatalnak, de telefonon és elektronikus úton is sokan kifejtették a véleményüket.

Ezek alapján a lakossági válaszok ismeretében az rajzolódott ki a település vezetése számára, hogy a kispostagiak nagy része azt szeretné, ha a grémium tárgyalóasztalhoz ülne a felekkel, és a település számára hosszú távon is előnyös megállapodást kötne. A veszélyhelyzeti szabályozásra tekintettel a területátadást előkészítő bizottság ugyanúgy nem ülésezhet, akárcsak a települési közgyűlések. Így elképzelhető, ha a jelenlegi status quo fennmarad, akkor a polgármester/polgármesterek döntenek ebben a kérdésben. Ezt Nagy Attila lapunknak megerősítette azzal a kitétellel, hogy sem ő, sem dunaújvárosi polgármester kollégája nem dönt majd a képviselőtársai megkérdezése nélkül.

Nagy Attila az esettel kapcsolatban kiemelte, hogy a település honlapján erről a témáról egy videós összeállítás is készült, amelyet a kisapostagiak örömmel vettek, és sokan meg is tekintettek. Így ezt a közlési formát folytatják a jövőben is: minden hónap végén közzétesznek egy videós anyagot a településen történt legfontosabb eseményekről, hírekről összefoglaló jelleggel.