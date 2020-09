Elmaradt helyi rendezvényekről

Lőrinczi Konrád fideszes önkormányzati képviselő a legutóbbi rendes közgyűlésen kérdést intézett a városvezetés felé, miszerint tudni szeretné, hogy mely rendezvények maradtak el a városban a koronavírus-járvány ideje alatt, illetve, hogy milyen összeget különített el ezekre a város vezetése a költségvetésben. Megkérdeztük a képviselőt, hogy kapott-e már választ a kérdésére.

Lőrinczi Konrád megkapta a választ az elmaradt rendezvényekre, és az abban foglaltakat megosztotta szerkesztőségünkkel.

Azok az adatok, amiket megkaptunk…

A hivatalos, jegyző által aláírt dokumentumban a következők szerepelnek. A járvány miatt elmaradt a DUDIK, amire ötmillió, a rockmaraton, amire 7,84 millió, a Fejér megyei diáknapok, amire 3 millió, a sportágválasztó, amire 1 millió és az agárdi popstrand, amire szintén 1 millió forintot különítettek el a 2020-as költségvetésben. A dokumentum szerint a rockmaratonra szánt összeg átcsoportosításra került. Arról nem szól a fáma, hogy ezt más helyi költségek fedezetéül használták fel, netán eltették jövőre, szintén a rockmaraton finanszírozására. Illetve a CityRocks Dunaújváros rendezvénye, amely 10,16 millió forinttal szerepel a költségvetésben nem maradt el, jövőre tartják meg, de a pandémia előtt 3,81 millió forintot már kifizetett rá a város. Summa summárum a dokumentum közöl egy összefoglaló táblázatot is, amelyben „Megtakarítás” rubrika alatt az eddig felsorolt rendezvények össz költsége szerepel 24,19 millió forintos összeggel. A dokumentum kitér arra is, hogy a költségvetésben 19,5 millió forintot biztosítottak a Dunaújváros Kistérségi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. által szervezett rendezvényekre. Ez tartalmazza a majdani adventi és szilveszteri programok költségét, továbbá augusztusi és szeptemberi rendezvények árát is. Ezekből nyilván megvalósult pár, de az adventi és szilveszteri programról a vírus újbóli erősödése okán még semmi biztosat nem lehet tudni, de reménykedjünk, hogy nem gördül akadály azok megtartása elé.

…és azok, amelyekre következtettünk

A dokumentum nem szól Dunaújváros 70. születésnapját megünneplő programsorozatról, ami szintén elmaradt eddig és nagy valószínűséggel idén már – szintén a vírushelyzetre való tekintettel – nem is lesz megtartva. Az ezt anno beharangozó sajtótájékoztatón Barta Endre humán ügyekért felelős alpolgármester azt mondta, 27 millió forintot szántak a Dunaújváros 70 rendezvényre. Az ünnepi program apróbb elemeiből néhány megvalósult, de a felvonulás, a koncertek nem. Igaz későbbi sajtótájékoztatón elhangzott, hogy ezt a rendezvényt nem fújják le, későbbi időpontban mindenképp megtartják. Amennyiben jövőre, akkor az már nem a 2020-as költségvetés terhe lesz, szóval a fentebb említett „Megtakarítás” rubrika alá abba a táblázatba simán oda lehet írni ceruzával még 25 millió forintot. A jegyző által aláírt dokumentumból természetesen nem hiányozhatott a következő passzus, pedig Lőrinczi Konrád képviselő a pluszkiadásokról nem is érdeklődött, de a dokumentumban azért elmondták: nagy ám a kiadási oldal is, hiszen 45,4 millió forintba került a koronavírus elleni védekezés, 17 millió forintot adtak a szociális intézmények dolgozóinak jutalom céljára, és az örök mumus, a kormány általi gépjárműadó-elvonás, amely 123 millió forintra rúg. A dokumentumban mutattak egy „Kiadás” nevű rubrika alatt számokat ezek összegéről, ami 195,4 millió forint. Ebben szerepel egy tízmilliós tétel, amely az idegenforgalmi adó kiesését mutatja. Az idegenforgalmi adót a vendégéjszakák száma vagy a szállásdíj után fizetik az üdülővendégek, a szállásadók pedig a saját maguk által vezetett nyilvántartás alapján havonta bevallják, és befizetik az adót az önkormányzatnak. Az idegenforgalmi adó mértékét az adott település önkormányzata határozza meg. Mivel a rendezvények elmaradtak, így ez nem folyt be, de hogy ebben a városban egy év alatt ez ilyen magas összeg legyen, az minimum furcsa, még ha vendégéjszakánként 500 forintot is számolunk. Az ugyanis 20 ezer vendégéjszaka. Ebbe e helyütt nem szeretnénk belemenni, csak kikerekedett a szemünk az öszszeg láttán.

Már megint a gépjárműadó

Ismét elsütötték azt, hogy a csúnya kormány menynyi pénzt elvett a várostól, és hogy ezt nem szabad elfelejteni. Persze arról nem volt szó, hogy ezt a kormány nem csak Dunaújvárostól vonta el, illetve, hogy ez a városi költségvetés egészen parányi, egy százalék alatti része, illetve, hogy ilyen anyagi helyzet mellett négy év alatt öszszesen tehát egymilliárdos önkormányzati médiát finanszíroznak. (Ez a városi média nem számolt be Raduka Zsuzsa jobbikos önkormányzati képviselő városunkat is lejárató „performanszáról” – a szerk.) Az önkormányzati költségvetésekkel kapcsolatban Varga Mihály pénzügyminiszter már bejelentette: több mint 857 milliárd forintos forrás jut az önkormányzatoknak 2021-ben, ami 16 százalékkal, 118 milliárddal több, mint idén. Tehát az ominózus „a kormány 123 millió forintot vett el Dunaújvárostól” frázist lépten-nyomon hangoztatva, majdnem mindennek elmaradó fedezeteként azt mantrázni, hogy csomó más dologra emiatt nincs pénze a városnak, jelentős túlzás. Legalábbis a mostani vezetés erre hivatkozik, lásd a beígért utcákat takarító gépek este, amelyek állításuk szerint a pandémia és a várost ért megszorítások miatt nem kerültek beszerzésre. Csak megjegyezzük: a gépjárműadót a város polgárai évi két részletben fizetik be, tehát amíg az adott részösszeg nem folyik be, addig nincs mit elvenni. Másrészt a gépjárműadóból eddig is „csak” annak 40 százaléka maradt az önkormányzatoknál. De bárhogy is, ennél mind súlyosabb az, amit Kálló Gergely a vasmű menedzsmentjével való tárgyalása után az önkormányzati médiának nyilatkozott. Erről bővebben a Vasakaratból vasreszelék című cikkünkben olvashatnak.