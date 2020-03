Elmarad az ünnepség

A koronavírus kapcsán kialakult helyzet városi vonatkozásairól tartott sajtótájékoztatót Medgyesi Miklós, az önkormányzat sajtószóvivője szerdán délben.

Ezt ne hagyja ki! Veszélyhelyzetet hirdetett a koronavírus miatt a kormány

Mint mondta, a városban nincs koronavírussal fertőzött beteg, ennek ellenére a megelőzésre és a tájékozódásra kell fektetni a hangsúlyt. Kiemelte, hogy az önkormányzat arra kérte a városi intézmények vezetőit, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket a napi többszöri fertőtlenítés biztosítására. Felvették a kapcsolatot a Volánnal is, ahonnan azt a tájékoztatást kapták, hogy a közlekedési társaság a szokásosnál többször takarítja, fertőtleníti járműveit.

Tegyék meg a szükséges intézkedéseket!

A március 15-ei városi központi ünnepséget nem tartják meg, de a városvezetés elhelyezi az emlékezés koszorúit a ´48-as emlékműnél. Ugyanígy tehetnek a városlakók is: bárki virágot, koszorút, zászlót vihet egyénileg az emlékhelyre. A nagyobb városi rendezvényekkel kapcsolatban is hangsúlyozta, hogy az önkormányzat kapcsolatban áll a koronavírust kezelő operatív törzzsel, és annak ajánlásai mentén jár el. Olyan ajánlás ez idáig nem fogalmazódott meg, hogy rendezvényeket kötelezően le kellene mondani, így ezt a városi önkormányzat nem is teszi meg. Amennyiben később lesz ilyen központi döntés, akkor attól Dunaújváros sem fog eltérni.

A nem önkormányzati rendezésű programok esetében a szervezők felelősek azért, hogy az operatív törzs ajánlásait betartsák és betartassák, de saját hatáskörben döntenek arról, hogy a programot megtartják vagy sem, hacsak újabb szabályozást nem vezet be a kormány.

A sajtószóvivő nyomatékosan kért mindenkit arra, hogy csak hivatalos forrásból tájékozódjon és tartsa be az operatív törzs ajánlásait. Az operatív törzs egy hon­lapot is létrehozott, ami folyamatosan frissül a legújabb hivatalos információkkal (koronavirus.gov.hu). Itt vannak azok az ajánlások is, amelyek a napi többszöri kézmosásra, fertőtlenítésre vonatkoznak. A tájékoztató után, délután jelentette be a kormány, hogy a veszélyhelyzetet rendel el. Medgyesi Miklós kérdésünkre megerősítette, hogy az önkormányzat minden, a kormány által elrendelt intézkedést követ és az új szabályozás szerint jár el Dunaújvárosban.