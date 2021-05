Ellenzéki sajtótájékoztató a térségi adókérdésekről

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke és az ellenzéki alakulatának több elöljárója tartott sajtótájékoztatót kedden délután a Városházán. Az össznépi kampánykommunikáció arra épült, hogy szolidaritásukat fejezzék ki Pintér Tamás jobbikos polgármesternek, és a térség lakóinak.

Ezt ne hagyja ki! Botcsinálta oktató lehetett Karácsony Gergely

Ehhez a városvezető vázolta fel az alapot: szerinte dr. Dorkota Lajos utasítására dr. Molnár Krisztián, a Fidesz választókerületi elnöke Dunaújváros kisemmizését célozta meg, de erre az ellenzéki pártok megálljt parancsolnak. Aktualitásként a beszédében arról szólt, hogy ha Iváncsa és Rácalmás közigazgatási területén létrehoz a kormány egy úgynevezett különleges gazdasági övezetet, akkor az Iváncsánál épülő gyár és a Hankook iparűzési adója a megyei közgyűléshez kerül, így akarják kifosztani a településeket, majd kedvükre osztogatni a forrásokat. Bár az iváncsai beruházásból eddig sem származott még bevétel, Pintér Tamás számításai szerint ezzel a dunaújvárosi lakosoktól 100 ezer forintot vesznek el fejenként. Itt az az érdekesség, hogy Molnár Krisztián már 2014 óta a megyei közgyűlés elnöke, amelynek fő feladata volt eddig is a források elosztása, a települések fejlesztési terveinek támogatása.

Nem volt meglepő, hogy a házigazda után Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke kezdte a kormányzati bírálatot. Beszélt arról, hogy nem lehet az emberek feje fölöttt dönteni, hogy ők a kisemmizettek, meglopottak oldalán állnak, és igazságot szolgáltatnának.

Jakab Péter, a Jobbik Magyarországért elnöke azt mondta, a kormány bünteti azokat, akik az ellenzékre szavaznak, és hogy most több, mint egymilliárd forintot készülnek elvenni Dunaújvárostól és térségétől. Erre meg az a válaszuk a kormánynak, hogy az ellenzék összezár.

Karácsony Gergely, PM-es főpolgármester már tovább szőtte, szerinte a kormány még a fideszes önkormányzatokat is gyűlöli, de tőlük egy fokkal jobban azokat, akik másképp gondolkodnak.

Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöke egy öngólt rúgott az ellenzéki összefogásnak, amikor azt mondta, nemcsak azokat képviseli, akik vele együtt 2010-ben egy olyan Fideszre szavaztak, amely meg akarta szüntetni a korrupciót. Ezt bizonyára nem gondolta át, hiszen addig éppen Gyurcsány Ferenc volt a miniszterelnök, láthatóan meg is lepte a kijelentés a sajtótájékoztatón. A hódmezővásárhelyi polgármester azt mondta, az önkormányzatok most ki vannak szolgáltatva, példaként említve azt, hogy a lakástörvénnyel elvennék ezek rendelkezési jogát is az önkormányzatoktól.

Kálló Gergely is azt emelte ki, hogy a különleges gazdasági övezet létrejöttével elveszik az iparűzési adót a környező településektől is, és szerinte biztos kimarad Pusztaszabolcs, Perkáta és még Ercsi is. Szerinte azok a polgármesterek, akik támogatják az övezet létrehozását, azok azzal értenek egyet, hogy másoktól vegyék el a pénzt.

Van egy nagyobb ellentmondás a Hankook-beruházás témájában az ellenzék részéről. Pintér Tamás azt mondta, az önkormányzat nagyobb összeget költött a beruházás megvalósulására annak idején, még a közművek kiépítésére is.

A néhai MSZP-s polgármester, dr. Kálmán András nyilatkozta azt még 2006-ban, hogy Dunaújváros nem rendelkezett annyi földterülettel, amennyi a vállalatnak kellett. Rácalmási magánszemélyekkel kellett egyezkedni az ingatlanokról. Ráadásul nem volt közmű sem a területeken.

Az önkormányzat a Pentele Projektnek adta el a földeket és bízta meg az igényelt kötelezettségekkel, így a közművesítéssel is. A néhai polgármester azt is mondta, hogy ismeretei szerint az önkormányzat közvetlenül a gumiabroncsgyár kialakítására nem költött pénzt és nem is merültek fel költségei a beruházással kapcsolatban.

Rákérdeztünk volna erre az ellentmondásra a sajtótájékoztatón is, ám a kényes kérdésre azonnal nekiestek egy újságírónak. Egyéni interjú címszó alatt tolták tovább a témához nem kapcsolódó kérdezési lehetőséget, viszont aki talán érdemben tudott volna válaszolni, Gyurcsány Ferenc, gyorsan távozott a sajtótájékoztató helyszínéről.