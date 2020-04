Ellenőrzik az összes hazai idősotthont

A főváros Pesti úti idősek otthonában történt koronavírusos fertőzések magas száma és a halálozások ténye felvetette azt a kérdést, hogy ki a felelős az otthonban, az ország többi otthonában a megfelelő védőfelszerelések biztosításáért és a szűrések elvégzéséért.

Az idősotthonok ellenőrzése a népegészségügyi szakemberek feladatai közé tartoznak. A járvány ideje alatt ez kiemelt jelentőséggel bír.

Müller Cecília országos tiszti főorvos kedden rendelte el, hogy az ország összes ilyen intézményében ellenőrzéseket kell végezni. 1035 ilyen intézményt tartanak számon az országban, az ellenőrzések a magas lakószámú egységekkel kezdődnek meg, ezekben végeznek vizsgálódást először a szakemberek. A fővárosi, Pesti úti idősek otthonában történt nagy számú megbetegedés és a több haláleset is felvetette a kérdést, hogy kinek lett volna a feladata az otthonban a védőfelszerelések biztosítása. A fővárosi önkormányzat szerint ez a járási hivatal dolga.

Müller Cecília az operatív törzs keddi tájékoztatóján világossá tette, hogy ezt az esetet a Munkavédelmi Törvény szabályozza, és világosan előírja, hogy az a munkáltató feladata. A munkáltatónak kell elvégeznie a kockázatelemzést és magától kell eljutnia arra a következtetésre, hogy milyen védelem szükséges az adott intézményben az ott dolgozók számára, és a szükséges eszközöket biztosítania is kell. A járványhelyzetben a járvány ügyi jogszabály többletlehetőséget biztosít, hogy a járási hatóságok a járványhelyzetben a munkáltató segítségére legyenek, amit rendre meg is tesznek. Alapesetben ez viszont a munkáltató feladata, emelte ki a tiszti főorvos asszony. Az idősotthonokban az ott lakók szűrését, vizsgálatát az intézmény orvosának kell elrendelnie. A megfelelő vizsgálatokat el is végzik, az ehhez kapcsolódó újabb, szélesebb körű szűrővizsgálatokról már a járványügyi szakemberek döntenek, emelte ki az operatív törzs keddi tájékoztatóján Müller Cecília.