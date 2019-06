Elkezdték a már elavult járműpark korszerűsítését

Mérföldkőhöz érkezett a Dunanett Nonprofit Kft., ugyanis megkezdődött a 14 éves átlagéletkorú elavult járműparkjának korszerűsítése, lecserélése.

Az első ütemben a Dunanett Nonprofit Kft. – Vertikál Nonprofit Zrt. konzorciuma saját erős beruházásban új autók beszerzése mellett döntött. Amely nyomán a tegnapi napon három vadonatúj kukásautó állt hadrendbe a cégnél. Ezeken kívül a következő hetekben még egy új hulladékszállító tehergépjármű áll hadrendbe. Ezek biztonságtechnikai szempontból mindenképpen modernebbek az eddig használtaknál, ugyanis kamerákkal és a 21. század legújabb biztonsági felszereléseivel érkeztek.

A Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Rendszer (KDV) fejlesztés részeként, egy 16 milliárdos projekt keretein belül újabb gépjárművek is beszerzésre kerülnek egyéb más fejlesztések mellett.

Ez lesz a második lépcsőfok a Dunanett gépjárműpark megújításában, várhatóan 14 új kukásautó erősíti majd a Kft. gépjárműállományát, és ezenkívül három új célgépet is birtokba vehetnek záros határidőn belül, ugyanis a pályázat már a végrehajtási szakaszban van.

A harmadik lépcsőfok a fejlesztésben, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázatán indult a Vertikál-Dunanett konzorcium, egy az elektromobilitás keretében megvalósuló fejlesztésre. Abban bíznak, hogy a folyamatban lévő pályázat eredményeként négy új járművel gazdagodhat a rendelkezésre álló állomány.

A felsorolt fejlesztések eredményeképp a Dunanett Nonprofit Kft. és a Vertikál Nonprofit Zrt. bízik benne, hogy a dunaújvárosi lakosok a nyár vége felé már élvezhetik a gépjárművek hatékonyabb munkavégzésének hatásait. A KDV-fejlesztésnek része az is, hogy a társasházi övezetben is bevezetnék a „kétkukás” rendszert, amellyel szelektíven gyűjthető lesz a papír- és a műanyaghulladék is. Bencsik István általános igazgató szerint a 2020-as évben már látható jelei lehetnek ez utóbbinak.