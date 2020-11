Elkészült a nagy mű, bár még nem lehet használni

„Öt év múlva egy csendes kampányidőszakot szeretnék. Egy olyat, ami alatt nem kell plakátokon hirdetni az elért sikereket, hetente időzíteni az átadásokat – mert mindenki elégedett azzal, amit éveken keresztül kapott, és tudja, jó úton haladunk.” Ez az idézet a Rajta Újváros Egyesület 2019. szeptember 1-ére keltezett ingyenes újságjának második oldalán olvasható Pintér Tamás egész alakos képe mellett. Tehát mindenki elégedett lesz azzal, amit éveken keresztül kapott.

Dunaújváros

Tekintsünk el a kampányban tett ígéretcunamitól, és fókuszáljunk csak a városi parkolási gondok megoldására, amely egyik alapköve volt Pintér Tamás és csapata választási kampányának. Ígértek parkolóhelyeket kollektíven is mint Rajta Újváros Egyesület, de a képviselők külön-külön is mint Szántó Péter, Szabó Zsolt, Utassy Éva, Barta Endre és Motyovszky Mátyás is. Utóbbinál álljunk meg egy ásónyomra, mert kolosszális: „A Római körút és a Fáy András utca közti nagy parkolóban, valamint a Domanovszky téren lévő nagy parkolóban létrehoznánk egy 2-3 emeletes parkolóházat” – ígérte a rajtások időszakos kampánykiadványában Motyovszky Mátyás. (Ide beférne a Motyó Mercije is – a szerk.)

A 2-es választókörzet képviselője Utassy Éva. Ő a következőket ígérte a kampányban: parkolóbővítés a víztoronynál, szintén a zöldterületek megtartása és megóvása mellett. Ezt az ígéretét betartotta: nyár elején a korábbi extrémsport-pályát alakították át ideiglenes parkolóvá, ötven új helyet biztosítva ezzel az autósoknak. Új parkolóhelyek tehát nem épültek, egy meglévő betonos placcot takarítottak ki, és kinevezték parkolónak. Ugyanez az ígéret vonatkozott a kórház környékére is.

Mezei Zsolt a saját választókerületében tett ígéretet a parkolással kapcsolatban, amely így hangzik: „A városrész parkolási gondjainak megoldására kialakítanánk „közösségi” nagy pakolókat térfigyelő kamerákkal. A Technikum városrészben ennek tökéletes helyszíne lenne a Bocskai utca végén lévő jelenleg murvás, köves pakoló. Ezt fel kell újítani, rendes burkolattal ellátni, és lehetőség szerint fákat ültetni.” Ez ugyan nem valósult meg, de egyirányúsították a Weiner körutat majdnem teljes hosszában, és az így nyert forgalmi sávba vonalakat festettek fel, nyerve ezzel negyven parkolóhelyet. Az idézetben említett murvás parkoló ezzel szemben – mióta van lehetőség az úton parkolni – nagyjából félig üres. Az eddigiekről elmondható, hogy nem nagyon sikerült ezt a parkolási problémát megoldani, bár egy ezüstérmes döntés született a városvezetés fejében, amit aztán tettek is követtek: elszállítják a műszaki vizsga nélkül közterületen parkoló, vagyis inkább rohadó járműveket. Ezzel reményeik szerint újabb negyven parkolóhely szabadul fel szerte a városban. De most jön az aranyérmes húzás, a top, a csimborasszó, a non plusz ultra. Két napig véstek, ástak, mértek, betonoztak, köveztek a munkások a Bartók Béla utca és a Kossuth utca kereszteződésénél a kereskedelmi iskola sarkánál. A munka nem volt hiábavaló, megszületett a nagy mű az egy, azaz egy szem parkolóhely. (Lehetne ez bármi, de kitették elé a P betűs táblát, így ez az. Mindenféle módosítás utólagos intézkedés lesz csak – a szerk.) Ezt odapöttyin­tették a kereszteződés mellé – igaz lapzártánkig még kordonnal védték az autósok elől – tehát, ha majd oda netán beparkol egy kisbusz vagy egy egyterű, akkor a Bartók utcából jövők nagyjából pontosan semmit nem fognak látni a Kossuthon az egyetem felől érkező forgalomból. Remek ötlet volt, és remekül szimbolizálja a városvezetés rátermettségét, ami Hofi szavaival így foglalható össze: „elvtársak és akkor fogjunk össze, és akkor kollektíve és akkor elvtársak felépítjük. Ezt.”