Elkészült a Fejér megyei 6219-es számú út felújításának második szakasza is

A 6219-es számú út Sárbogárd és Mezőfalva közötti szakasza az uniós társfinanszírozású Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Közlekedésfejlesztés Fejér megyében II. projektje keretében újult meg. A térségben a Komplex Útfelújítási Program keretében helyreállították a 63-as főút 3 kilométeres szakaszát is. E két esemény kapcsán tartottak sajtótájékoztatót hétfőn Sárbogárdon, és szalagátvágás keretében hivatalosan is átadták a 6219-es út felújított szakaszát.

A tájékoztatón részt vett dr. Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár, dr. Galambos Dénes Dunaújváros és térsége ipar- és területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztos, dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, Varga Gábor, Fe­jér megye 05-ös választókörzetének országgyűlési képviselője és Hesz Gábor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. fejlesztési és felújítási igazgatója, valamint az érintett települések közül – Nagyvenyim, Mezőfalva és Sárbogárd – polgármesterei, Vargáné Kaiser Katalin, Márok Csaba és dr. Sükösd Tamás is.

Közlekedési hálózatok

Mosóczi László elmondta: az utak megfelelő műszaki állapota fontos a magyar emberek, a vállalkozások és az egész gazdaság számára. A kormány kiemelt feladatának tartja a közlekedési hálózatok folyamatos bővítését és a meglévő infrastruktúra állapotának javítását. Kiemelte, hogy a kormány három párhuzamosan futó útfelújítási programban támogatja a hazai közutak műszaki állapotának javítását: az egyik a Komplex Útfelújítási Program, amelyet 2016-ban indítottak el, költségeit kizárólag hazai költségvetési forrásból fedezzük, a másik a szintén hazai forrásból zajló Magyar Falu Program, amelynek van a vidéki útszakaszok rendbetételét támogató eleme, és a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP), amelynek keretében uniós társfinanszírozással javítják egyes útszakaszok műszaki állapotát. A három útfelújítási programban 2016 és 2020 között 280 milliárd forintból több mint 900 útszakasz újul meg mintegy 2400 kilométeren. A Dunaújváros–Sárbogárd összekötő út teljes felújítása is TOP-os forrásból valósult meg összesen 22 kilométeren, 2,4 milliárd forintból. A program keretében a 6219-es út 7,5 kilométeres szakaszának rendbetétele már 2018 végére elkészült közel 760 millió forintból. Most pedig a mezőfalvi körforgótól Sárbogárdig tartó folytatást adhatták át, amely 14,5 kilométeren újult meg 1,6 milliárd forintból. Az államtitkár azt is elmondta, hogy Fejér megyében az idei évben összesen 11 útszakasz újulhat meg több mint 43 kilométeren 4,5 milliárd forintból.

Az útfelújítás két ütemben zajlott

A munkaerő mobilitásáért

Dr. Galambos Dénes beszédében visszatekintett 2016. május végére, amikor is Orbán Viktor miniszterelnök tizenhat pontos fejlesztési szerződést írt alá Dunaújvárossal a Modern Városok Program keretében. Ennek első pontjában szerepelt a városkörnyéki utak felújítása a munkaerő mobilitásának elősegítése érdekében, ennek élő példája a 6219-es út felújítása. Mint mondta, ez a fejlesztés túlmutat önmagán, hiszen feltárja és összekapcsolja Dél Fe­jér megye kiváló munkaerő-potenciálját, Dunaújváros és térsége, valamint Paks ipari hátterével. Köztudomású, hogy naponta több ezer ember ingázik a 6219-es úton a Hankook gumiabroncsgyárba, a Hamburger Hungáriába vagy a Dunaferrbe, jelen fejlesztés pedig tovább javítja a térség versenyképességét, és biztosítja a lakosság biztonságosabb közlekedését. A miniszterelnöki biztos hozzátette, hogy ez a fejlesztés szimbolizálja azt, hogy milyen lehetőségeket hordoz a kormány, az országgyűlési képviselők és a térségi polgármesterek összefogása. Megköszönte mindenkinek a munkában való közreműködését, különös tekintettel dr. Dorkota Lajosra, akinek elévülhetetlen érdemei vannak ebben a projektben, és aki nélkül – mint fogalmazott – ez a fejlesztés nem jöhetett volna létre.

A településeken élők érdekében

Dr. Molnár Krisztián a beruházás kapcsán kiemelte, hogy az alapcél már a tervezésénél a gazdaságfejlesztés és a munkaerőmobilitás-ösztönzés volt, ami megvalósult, csakúgy, mint a településen és a térségében élők komfortérzetének növelése és a biztonságosabb közlekedés elősegítése. Hangsúlyozta azt is, hogy nemcsak a 6219-es út felújítása történt meg, hanem azzal szinte párhuzamosan a 63-as úté Sárbogárd belterületén mintegy öt kilométer hosszan hazai forrásból, több mint 650 millió forintból.

Varga Gábor beszédében azt emelte ki, hogy ennek az útnak a felújítása régi adósságot törlesztett. Kiemelte, hogy Fejér megye és azon belül is az ő körzete jól tudta kihasználni az útfelújításokra szánt források adta lehetőségeket.

A beszédek végén a résztvevők szalagátvágással hivatalosan is átadták a felújított 6219-es utat a közlekedőknek.