Elismerés a közösségért végzett munkáért

Két pentelei civil szervezet, a Pentelei Nyugdíjas Klub és a Pentele Hagyományőrző Egyesület tagjai Óvárosban, a Pentelei Mentálhigiénés Iskola (egykori Szórád Márton) tornatermében az elmúlt szombaton átadták egyebek között a Pro Pentele díjakat Szent István király ünnepén.

A legnagyobb elismerések, a Pro Pentele díjak mellett azok munkáját is elismerték, akiket méltán nevezhetnénk a hétköznapok hőseinek. Az egyik ilyen elismerés az Oklevél Penteléért díj. Sulák Béla és felesége, Erzsike több mint tíz éve a Pentelei Nyugdíjas Klub tagjai. Együtt élnek a klub életével, mindenhol megtalálhatók, ahol segíteni kell. A kulturális programokhoz nemcsak javaslataik vannak, hanem a műsorokban szerepeket is vállalnak, játszanak. A Hagyományőrző Egyesület munkáját is segítik, és hatalmas munkát végeznek a Pentelei Kolbászfesztiválon. Ott vannak a Szent Pantaleon zarándoklat rendezvényének sikeres megvalósításában is. Példamutató közösségi munkájukért „Oklevél Penteléért” díjban részesültek.

Pats Józsefné Pentelén született, tanulmányait helyben végezte és később itt alapított családot. A Pentelei Nyugdíjas Klubnak több mint tíz éve tagja. A kezdetektől példamutató munkájával segítette a klub munkáját. Szinte valamennyi rendezvényen, összejövetelen részt vett, és segítette azok sikeres megrendezését. A műsoros rendezvényeket nemcsak segíti ötleteivel, hanem azokon, mint előadó-szereplő is közreműködik. Munkájával hozzájárult a klub színvonalas működéséhez. Munkásságáért Oklevél Penteléért díjban részesült.