Elfogadták a költségvetést

A veszélyhelyzet miatt továbbra sem lehet közgyűlést tartani a városházán. A polgármester döntéseinek előkészítéséhez nem nyilvános tanácskozást tartottak viszont február 18-án, amelyre Pintér Tamás meghívta az önkormányzati képviselőket.

Több mint hatvan napirendi pontot tárgyaltak, köztük fajsúlyosabbak is terítékre kerültek. Ezek közé tartozik a 2021-es városi költségvetési tervezet elfogadása is. Az ezt megalapozó számadatok alapján a költségvetési főösszeg 33 milliárd 917 millió 292 ezer forint erre az évre. (Az új költségvetésről bővebb cikkben írunk majd a közeljövőben – a szerk.)

A képviselők tárgyaltak továbbá az önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáiról, a Dunaújvárosi Óvoda nyári nyitvatartási rendjéről és a tagóvodák zárvatartásáról is. Elfogadták a többi között az Intercisa Múzeum, a Munkásművelődési Központ és a József Attila Könyvtár 2020. évi beszámolóit és 2021. évi munkaterveit.

Utóbbi intézmény élén idén március végén lejár az igazgató mandátuma, ezért a pozíciót megpályáztatta az önkormányzat. Az egyetlen és sikeres pályázatot az intézmény jelenlegi igazgatója, Tóth Éva nyújtotta be. A polgármester döntésével újabb öt évre ő lesz a könyvtár igazgatója. Több háziorvosi körzetben a folyamatos ellátás érdekében megbízási szerződések megkötése vált időszerűvé, ezekről is döntés született. A tanácskozáson elfogadták több szervezet és társaság önkormányzati támogatásról szóló elszámolását is. Döntés született a rászoruló dunaújvárosi gyermekek ingyenes szünidei étkeztetéséről is.

A képviselői tanácskozás napirendjéről és a döntésekről az önkormányzat hivatalos honlapján nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli szociális ellátásokról szóló korábbi önkormányzati rendelet tartalmazza, hogy a közgyűlés évente 1-2 alkalommal az időskorúak részére támogatást nyújt. A támogatás nyújtásának tervezett időpontjai pünkösd és karácsony ünnepe. A csütörtöki tanácskozáson arról született döntés, hogy idén pünkösdkor az önkormányzat nem nyújt támogatást az időskorúak részére.

A Dunaújváros Sportjáért díj idei adományozásáról is döntés született, de a díjat egy későbbi időpontban, több más városi elismeréssel együtt, egyszerre adják majd át a díjazottaknak. Ennek pontos dátuma most még nem ismert, de amint nyilvános lesz, tájékoztatjuk róla olvasóinkat.