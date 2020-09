Elfelejtett hőseink nyomdokait követve

Igaz, hogy Besnyő történetét 1950-től ismeri a mára többségében Bodonyból betelepített – második, harmadik generációs – lakossága, ám Besnyő község mégis egy, a mezőgazdaság fejlesztésében élenjáró uradalom volt korábban, amelyet gróf Wimpffen Szigfrid álmodott meg azzal, hogy 1897-ben felesége, Stockau Franciska grófnő kérésére a falu katolikus templomát felépíttette.

A templom köré építendő falu központja lett volna a négy pusztában szétszórva lakó, de a faluba beköltöztetendő uradalmi cselédségnek. Minden puszta rendelkezett saját elemi iskolával, és olyan kulturális életet teremtett az akkori egytanítós rendszerben a fenntartó katolikus egyház és a kinevezett tanító, amit a jelenlegi község is megirigyelhetne. Színházi előadások, sportversenyek tarkították az 1920-as, ´30-as évek falusi mindennapjait, egyházi közösségek alakultak, és a négy puszta lakosai egy-egy ünnepi vagy kulturális rendezvényen a templom körül, mint egy nagy család, köszöntötték egymást.

A második világháború azonban véget vetett a gróf terveinek és a lakosság békés életének. Előbb a nyilasok, majd a kommunisták keserítették az addigi évek nyugalmát, az emberek életét.

Ekkortájt dr. Füzy Sándor volt a mai Besnyő, azaz az akkori Göböljárás lelkésze, aki nagy idők nagy tetteit hajtotta végre a településen a grófi család és Bejczy Jenő uradalmi főintéző segítségével.

Az ide és környékre telepített munkaszolgálatos zsidóknak a plébános megtiltotta a megkülönböztető sárga karszalag viselését, keresztlevéllel látta el őket, Bejczy Jenő pedig úgy intézte, hogy minden idetelepített zsidó egy-egy cselédházban mint a falu lakosa élhette életét, családostul. A zsidók a munkából is kivették a részüket, amire nagy szükség is volt. Egy alkalommal a nyilasok el akarták hajtani az Alsó- és Felső-Besnyőn található összes állatot. Amikor erről Bejczy Jenő és Füzy plébános tudomást szerzett, egyetlen éjszaka levágták a marhákat és a disznókat. Összesen két tehén és a háziszárnyasok maradtak meg. Reggelre a vágásoknak nyoma sem volt, és a húst, valamint a késztermékeket is elrejtették. A nyilasok kénytelenek voltak elhinni, hogy ekkora szegénység uralkodik ebben az uradalomban. Más alkalommal, már a háború alatt, egy angol repülőgépet lőttek le az oroszok, amit Füzy plébános és Bejczy a plébánia udvaráról néztek. A gép lángolva szelte a felhőket, s a pilóta katapultált a Göböljárás melletti szántóföld fölött. A két, sokat próbált ember befogott az uradalmi kocsiba, és a cseppet sem biztonságos háborús helyzet ellenére megkeresték a sérült angol pilótát, aki a plébánián épült fel súlyos sebesüléséből. Bejczy Jenő a háború vége felé, amikor a németek a polgári lakosságot védve mindenkit elszállítottak Győr közelébe, a zsidó munkaszolgálatosokat is felültette a német teherautókra, mintha ők is a lakossághoz tartoznának, s így mintegy hatvan üldözöttet mentett meg a biztos haláltól. Sem dr. Füzy Sándor, sem Bejczy Jenő nem kapott köszönetet az emberéleteket mentő tettekért.

A plébánost a kommunista hatalom még alaposan meg is hurcolta. Bár tettéért az angol uralkodó kitüntetésben részesítette 1948-ban, de e kitüntetés átvétele miatt a kommunista hatalom börtönre ítélte, mint angol kémet. „1952-ben dr. Füzy Sándor ekkor már csepeli káplán atyát, aki mint ministráns és ifjúsági lelkipásztor tevékenykedett, az ÁVH emberei egy házkutatás során letartóztatták, majd 12 évre ítélték, amelyből 4 évet töltött le a váci börtönben. 1955-ben amnesztiával szabadult.” (Historia Domus Csepel)

Bejczy Jenő olyan nagyszerű mezőgazdasági szakember volt, hogy a háború után újonnan alakult téesz is megtartotta. Így ő munkával töltötte öreg napjait. Egyik fia, a NASA kutatómérnöke, a Mars jármű robotikájának tervezője, a Washington Egyetem robotika tanszékének vezetője, világhírű tudós, néhai prof. dr. Bejczy Antal volt.

Mind Bejczy Jenő, mind dr. Füzy Sándor, de a kor nagy gépkocsifejlesztője, gróf Wimpffen Szigfrid is megérdemelné, hogy köztér vagy utcanév örökítse meg emlékét Besnyőn.