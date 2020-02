Életünk minden pillanatát meg kell mutatni ország-világnak?

Szülinapi meglepetésként örökmozgó kétévesünkkel elmerészkedtünk az állatkertbe. Izgultunk, vajon utol fogjuk-e érni majd, ha futni támad kedve, vagy nem bontja-e majd le valamelyik veszélyes ragadozó ketrecét... Szerencsére megúsztuk épp bőrrel az állatkerti kirándulást, de sok olyan tapasztalattal gazdagodtunk, amire nem is számítottunk.

Biztonságban voltak tőlünk a vadállatok, nemcsak a masszív rácsok miatt, hanem mert az elszánt szelfizőktől is nehézkes volt veszélyes közelségbe jutnunk az állatokhoz. Úgy tűnt, a látogató anyukáknak és kisebb arányban apukáknak egyetlen céljuk volt, hogy közös fotót készítsenek a rácsok előtt, és dokumentálják az állatkerti kirándulás minden percét.

Hol vannak azok a boldog békeidők, amikor a családi ebédnél egyetlen jól sikerült gyerekkori vicces képpel bárkit zavarba lehetett hozni, hiszen manapság már anyukák a magzati ultrahangfotókat is posztolják, a kórház után pedig a napi outfit bemutatása szinte kötelező az Insta-mamik kasztjában.

Gyakran látunk a mindent megosztóktól nyaralásos posztokat, amikor a család a kellemes vakációról teletolja a közösségi oldalt képekkel, valahonnan jó messziről – ez érdekes információ a betörőknek is, így legalább nyugodtan tudnak pakolni az üresen álló ingatlanban, és nincs szükség a nagy sietség miatt rongálásra. Az állásinterjún is érdemes az ott tálalt és képviselt munkahőse-képet összhangba hozni a közösségi média oldalain szereplő énjükkel. A csupa jóság, szociális ügyeket képviselő vagy fedhetetlenséget követelő közszereplők közösségi oldalán a méregdrága luxustermékeket felvonultató beszerzések sem vetnek jó fényt, még ha „feltételezhető”, hogy egy élet takarékos gyűjtögetése áll is a luxustermékek vásárlása mögött.

A gyerekek fotóinak megrögzött posztolása azonban túltesz a viccesnek ítélt kategórián, hiszen a többi gyerek bántalmazásának alapjai vagy pedofil bűncselekmények indikátorai is lehetnek.

Képesek vagyunk elhinni, hogy az ismerőseink által posztolt képek, állapotok a valóságot tükrözik. Olyan ez, mint egy blődli amerikai film, ahol mindenki szép, boldog, elégedett és nem utolsósorban gazdag. Ne felejtsük el azonban, hogy a filmek csak megmutatnak valamit, azt, amit mindenki, amit a közönség látni akar. Holott ezek a posztok a legritkább esetben sem tükrözik a valóságot. A jól megkomponált szelfik, a legtöbb esetben a háttérben megbúvó saját, silány, üres és unalmas életünket próbálják elhomályosítani. Kialakul bennünk egyfajta megfelelési kényszer, mindenkinek látnia kell, hol járunk, mit csinálunk, mit főztünk és milyen boldog, harmonikus párkapcsolatban élünk. Nem gondolhatjuk, hogy másoknak nincsenek problémái, hogy fantasztikus a munkájuk, tökéletes a párkapcsolatuk és naphosszat csak főzőcskéznek és utazgatnak. Arról nem is beszélve, hogy életünk minden percét posztolgatva, akár egy-egy bűnöző érdeklődését is felkelthetjük.

Nem lenne szabad engedni, hogy ezek befolyásoljanak minket, és azt higgyük, hogy a mi életünk azért tökéletlen, mert nálunk ez nem így működik. Saját tapasztalatból mondom, hogy boldog párkapcsolatban, a gyönyörű gyermekünkkel eszünkbe sem jut posztolgatni, hiszen ott és akkor éljük meg a pillanatot szeretteinkkel, amikor és ahol az megtörténik, nem komponálunk beállított jeleneteket, nem retusáljuk az arcunkat. Nem kell, hogy ország-világnak megmutassuk életünk apró örömeit, és közben elfelejtsünk egymásra vagy a bennünket körülvevő valódi világra összpontosítani.

A folyamatos szelfizéssel, posztolással vagy fényképezéssel elveszítjük a pillanat varázsát, és egyfajta szemüvegen keresztül látunk egy virtuális világot ahelyett, hogy saját érzékszerveinkkel, a szemünkkel élveznénk a látványt, élnénk meg a pillanatot, mert ezeket már soha többé nem fogjuk visszakapni. Hol marad egy jó beszélgetés a barátainkkal, szeretteinkkel – nem chaten keresztül –, egy jó könyv vagy újság „papírzörgős” varázsa? Próbáljuk ki csak egy napig, hogy sétálunk a városban, aki érdekel, hívjuk fel, vagy keressük fel, kérdezzük, meg hogy van. És ne nézzünk rá a Facebookra. Látni fogjuk, hogy azon túl is van élet, sőt…

Nem szabad elfelejtenünk, hogy a technológia adta lehetőségek nagyszerű dolgokat, és rengeteg lehetőséget is hordoznak magukban. A lényeg talán az, hogy nem szabad átesnünk a ló túloldalára, meg kell tanulnunk – vagy még inkább újra kell tanulnunk – a helyén kezelni a dolgokat.

Nem szabad elfelejtenünk (és tanítsuk meg gyermekeinknek is minél korábban!), hogy a virtuális valóság, nem az igazi valóság!