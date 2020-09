Életünk az online térben

Emlékszem arra az időre, amikor még kisiskoláskoromban nagy várakozással voltunk a számítástechnika-órák iránt, mennyire vártuk, hogy beülhessünk a gépterembe. Kedves volt a pedagógus is, aki mindig úgy tartotta az órát, hogy a tananyag mellett jusson idő szabadfoglalkozásra is. Na, akkor aztán jöttek a különféle játékok, amiknek az akkori grafikája ma már gagyinak számít, de imádtuk. Volt internet is, volt e-mailünk is, de az nem kötött le minket, nem tartottuk fontosnak. Aztán lepergett jó néhány év, és a mindennapok szó szerint átköltöztek az online térbe. A járványügyi helyzet idején pedig kiváltképp. Negyed évszázad.

Vezető képünk illusztráció.