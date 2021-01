Életre szóló élmény, hogy bennünket is segíthetnek

Sokunk számára idegen volt az az állapot, hogy katonák érkeznek a kórházba, illetve kórházparancsnokot neveznek ki az egészségügyi intézményben zajló munka koordinálására.

Szerencsések is vagyunk, hogy eddig ehhez hasonló helyzetet nem kellett átélnünk. A koronavírus-világjárvány miatt a kormány elrendelte a veszélyhelyzetet, amely magával vont számos intézkedést. A többi között azt is, hogy a Szent Pantaleon Kórház október eleje óta kijelölt kórházként kezeli a Covid-betegeket. Bár elsőre szokatlannak, megdöbbentőnek tűnhet ez a fajta militáris jelenlét, korántsem erről van szó. A katonák azért vannak jelen az egészségügyi intézményekben, hogy a megfelelő szakmai felügyelet mellett tehermentesítsék az egészségügyi dolgozókat olyan feladatokban, amelyek egészségügyi szakképesítés nélkül is elvégezhetők. A kórházi dolgozók, páciensek és honvédek között kialakult közvetlen, barátságos kapcsolat bizonyítéka a többi között az a gesztus, amelyről már mi is beszámoltunk: zenés műsorral kedveskedtek a katonák a kórház dolgozóinak, betegeinek a Mikulás-nap és a karácsony alkalmából.

A legutóbbi produkció előtt beszélgettünk Balázs Attila őrnaggyal, a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár helyőrségi zenekarának karmesterével. Ő a kórházban szolgálatot teljesítő katonák rangidős vezetője. Mint mondta, november 16-án érkeztek Dunaújvárosba. Összesen tizennégyen vannak nálunk, többségük, tizenketten a tatai dandárzenekar tagjai, de más beosztású katonákkal együtt alkotják az itteni csapatot. – Mi, a MH. 25. Klapka György Lövészdandár katonái több területen teljesítünk szolgálatot, így például a határvédelemnél, a missziós felkészítésekben, az újoncok alapkiképzésénél. Továbbá a szociális és oktatási intézményeket fertőtlenítő csapatokban is jelen vannak katonáink, valamint kilenc város egészségügyi intézményében, köztük a tatabányai Szent Borbála Kórházban és a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórházban. Itt a főbb feladataink közé tartozik a raktározási munka, a különféle gépek, eszközök, gyógyszerek, csomagok szállítása, illetve a beléptetés. A kórházon belül vannak covidos részek, ezekbe katona nem mehet be, a többi, úgynevezett fehér zónába igen, és itt segítünk a betegszállításban, a betegek kíséretében is – vázolta a napi munkájukat Balázs Attila. Hangsúlyozta, közvetlen, baráti kapcsolatok alakultak ki az elmúlt hetek során.

Érezték az egyenruha megbecsülését, pozitív visszajelzéseket kaptak mindenkitől, a dolgozóktól és a betegektől is. Ezt szerették is volna meghálálni a lehetőségekhez mérten, így jött a kezdeményezésük a zenés ünnepi műsorokhoz. – Köszönetünket, hálánkat szerettük volna kifejezni a kórház egészségügyi vezetésének, valamint a rendőri kórházparancsnoknak is, akik a hirtelen jött, más irányú feladataink ellátásában rendkívül segítőkészek voltak – mondta Balázs őrnagy. A katonák immáron nyolcadik hete teljesítenek szolgálatot a dunaújvárosi kórházban. Balázs Attila elmondta, a kórházparancsnoknak köszönhetően színvonalas szálláson vannak elhelyezve itteni szolgálatuk ideje alatt, a Kerpely Antal Kollégiumban szép, igényes, tiszta környezetben. Innen járnak nap mint nap az egészségügyi intézménybe. Igénybevételtől függően, ha lehetőség van rá, hazajárhatnak.

– Mi, katonák úgy köszöntünk másokat, hogy „Erőt, egészséget!”. Soha nagyobb aktualitása és helyénvalósága nem volt még ennek a formulának úgy, mint ebben a rendkívüli évben. Ezúton is kívánjuk a dunaújvárosi polgároknak, hogy az új év adjon számukra minél több erőt és minél jobb egészséget az előttünk álló nehézségek leküzdésében! Életre szóló élmény számunkra, hogy itt lehetünk; köszönjük Dunaújváros! – hangsúlyozta Balázs Attila.