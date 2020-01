Életeket mentő civilek

Közel nyolcvan aktív véradó és húsz véradásszervező jelezte részvételét a Magyar Vöröskereszt dunaújvárosi területi szervezete által rendezett ünnepségre.

Az év utolsó napján a Bartók kamaraszínház aulájában rendeztek ünnepséget azok számára, akik nagymértékben hozzájárultak környékünkön ahhoz, hogy a beteg vagy balesetet szenvedett embertársaink jobb eséllyel épüljenek fel.

A közel száz vendéget Barta Endre humán ügyekért felelős alpolgármester köszöntötte. Illusztrisabb megszólaló nem is lehetett volna, hiszen az alpolgármester maga is rendszeres vér­adó, és elmondta, az önkormányzat számára kifejezetten fontos a vöröskereszt helyi tevékenysége. Biztosította az érintetteket arról, hogy munkájukat a jövőben is igyekeznek hatékonyan támogatni. Az eseményen részt vett dr. Bozsits Attila, a Magyar Vöröskereszt dunaújváros területi szervezeti elnöke és Orosz Csaba képviselő, a közbiztonsági bizottság elnöke is.

A vendégekhez Reszegi Imre megyei mentőtiszt is szólt, aki egy igazi örömhírrel szolgálhatott. Bejelentette, hogy januártól a mentőhelikopterekben és a mentőautókban közvetlenül lehetőség lesz vértranszfúzióra, növelve ezzel a sérült túlélési esélyeit. Feth Katalin, a Magyar Vöröskereszt dunaújvárosi területi vezetője az esemény után lapunknak elmondta, a szilveszteri véradást is beleszámítva területén 104 százalékban teljesítették az éves előírt donorszámot, így méltán lehetnek büszkék az önkénteseikre.

A rendezvényen jutalmazták a jubilálókat, emléklapot kaptak az ötvenszeres és százszoros véradók is. A csúcsot ketten is tartják, Tóth Kálmán képviselő és Hegyesi László már 124 alkalmon vannak túl.

Az ünnepséget követően a vér­adók és véradásszervezők közösen megtekintették a Hajmeresztő című darabot, ha úgy tetszik, szinte átnevették magukat 2020-ba.