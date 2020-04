Élet a játszótéren és kicsit azon is túl

Már csak a fű hiányzik – no meg az emberek. Avagy épül-szépül az előszállási fitneszpark!

A település önkormányzata 2018-ban nyújtott be pályázatot a jelenlegi játszótér fejlesztésére, amelyet végül 2019 őszén nyertek el. A támogatói okirat decemberben érkezett a nagyközségbe, így a munkálatok értelemszerűen csak ezt követően kezdődhettek el, írja a feol.hu.

A szakemberek a korhadt, kopott részeket már kicserélték a „régi játszótéren”, a területre újonnan egy fitneszpark is került. A helyszín tökéletes: az elemek az iskola sarkán, egy hatalmas parkban, az egykori kastély és a jelenlegi művelődési ház szomszédságában várják, hogy azokban megkapaszkodjanak az odalátogatók. Aki erre jár, csőből hajlított felemás korlátot, lépegetőket, valamint hat darab forgó-mozgó, az uniós szabványoknak megfelelő fitneszeszközt is talál itt. A munkálatokból csupán a füvesítés maradt hátra – tudtuk meg Farkas Imre polgármestertől. Ez azt jelenti, az új parkrész egy-két hét múlva már teljesen birtokba is vehető.

A kivitelezést egy – a játszóteret is karbantartó – sülysápi cég emberei végezték. A nyolcmillió forintos támogatást végül egymillió forinttal kellett megtoldania az önkormányzatnak (az egyéb, felvetődő költségek miatt) – de az eddigiek alapján kijelenthető: megérte!