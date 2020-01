Elégedettek az eredményekkel, és kiszámíthatóak idei terveik

A településen Nagy Attila polgármestert kérdeztük a tavalyi évről és a jövő terveiről.

– Már az öt évvel ezelőtti választásnál is fontos célokat tűztünk ki magunk elé. Örömmel nyugtázhatjuk, hogy a célok nagy része megvalósult. Vannak azonban projektjeink, amelyek csak részben, vagy áthúzódó jelleggel zárultak. Ennek tudatában indultunk a mostani, októberi választáskor az újonnan felálló testülettel. Ezúttal is köszönöm, köszönjük a bizalmat. Az elmúlt években külső bizottsági tagként tevékenykedő embereket szavazott be a falu a megalakult képviselő-testületbe, így a gondokat jól ismerő és az önkormányzati munkában jártas, kitűnően együttműködő személyekkel folytathatjuk a munkát 2020-ban.

Büszkén mondhatjuk, hogy az előző kampány időszakában felszínre kerülő ötletek, javaslatok vonatkozásában sok mindent sikerült megvalósítani. A teljesség igénye nélkül, például a Fő utcánk járdájának megépítése, vagy a kerékpárút kialakítása óriási jelentőségű a község életében. Utóbbi nemcsak turisztikai célt szolgálhat, hanem egyfajta „köldökzsinórként” is funkcionálhat a város és a település között. Nem mellesleg gépkocsival menekülőútként is használható, ha a 6-os út valami oknál fogva beragad.

A közlekedésnél maradva szintén örvendetes, hogy sikerrel újítottunk fel számos utcát, ami szintén sok lakosnak volt elvárása. Nagy célunk, hogy az elkövetkezendő évben szeretnénk az összes utunkat szilárd burkolattal ellátni, amire nyertünk is forrást az elmúlt időszakban. Jelentős fejlődéshez ad majd alapot az önkormányzati ingatlanvásárlás. Az elmúlt öt évben három ingatlanhoz jutottunk.

Vannak folyamatban lévő pályázataink, amit 2016 és 2019 között adtunk be, ezekből ötöt hirdettek ki eredményesnek. Tehát elmondható, hogy bőven akad feladat. Az egyik ezek közül a régi óvoda épületének átalakítása, felújítása, ahol a meglévő közösségi tér funkcióját szeretnénk erősíteni, komfortosabbá tenni. Itt nemcsak a civil szervezetek, intézmények lelnek otthonra, de családok, barátok is szervezhetnek összejöveteleket. Nyertünk pályázatot az orvosi rendelő felújítására, új eszközök beszerzésére, napelem telepítésére, a Kossuth utca, Hegyalja utca rendbetételére. Öröm számunkra a falubusz beszerzésének lehetősége, ami a számos programhoz, illetve a 2020-as évben beindítandó falugondnoki tevékenységhez ad nagy segítséget.

– Mi a helyzet a fiatalok letelepedését támogató programokkal?

– Sikeresen beindítottuk a bölcsődei szolgáltatást 2018-ban. A reményeink szerint új épületbe tudjuk költöztetni az intézményt. Ezzel az óvodánk kapacitását is növeljük, mert óriási igény van rá.

Örömünkre nagyon sok gyerek született a faluban, és a külterületen élő fiatal házasoknál is szépen gyarapszik a jövő nemzedéke. Lehetőségeinkhez mérten letelepedési támogatással tudjuk segíteni a fiatalok fészekrakását. Évente négy-öt család kap így plusz támogatást.

– Stabil lesz a gazdálkodás 2020-ban?

– Szerencsés helyzetben a község, mert kiszámítható és kiegyensúlyozott bevételekkel rendelkezik. Sajnos mi is látjuk a gazdasági fejleményeket, ezért igyekszünk felkészülni a csökkenő tendenciákra. Átgondoltabban, szigorúbb gazdálkodással, de eredményesen tudunk majd gazdálkodni és gondolkozni az elkövetkezendő években – tájékoztatta lapunkat Nagy Attila, Kisapostag polgármestere.