Eladható a hagyatéki eljárás alatt a lakás?

Nem tudunk megegyezni édesapám hagyatékáról a családban, várjuk a hagyatéki tárgyalást. Közben viszont a lakására van egy vevő, aki jó árat adna érte. Megegyeztünk a többi örökössel, hogy eladnánk neki, még mielőtt visszalép. Van erre lehetőségünk, vagy meg kell várnunk a hagyatéki eljárás befejezését? – kérdezi olvasónk.

Gyakran előfordul, hogy az örökösök már a hagyatéki eljárás közben szeretnék használni az elhunyt bankszámláját (például a temetési költségeket fizetnék abból), vagy eladnák a kocsiját, hogy ne álljon feleslegesen hónapokig az utcán. Különösen aktuális ez most, a veszélyhelyzet idején, amikor hagyatéki eljárások ugyan zajlanak, de tárgyalást nem lehet tartani, és így a vitás ügyek elhúzódhatnak. A hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedéséig egyik örökös sem rendelkezhet teljesen önállóan az öröklött vagyonelemekkel. Érdemes azonban tudni, hogy például egy lakást meg lehet hirdetni eladásra a hagyatéki eljárás befejezése előtt is, sőt akár adásvételi szerződést is lehet kötni rá, azzal a feltétellel, hogy a szerződés hatályba lépése a hagyaték átadásától függ. Külön nehezíti a helyzetet, ha hitellel terhelt az ingatlan. Ezért ilyen esetekben mindenképpen érdemes szakember segítségét kérni, akár a hagyatéki eljárást folytató közjegyző is okiratba tudja foglalni a szerződést.

A hagyaték egy része is átadható

Megoldás lehet a problémára az úgynevezett részhagyaték-átadás is. Ilyenkor a hagyaték egyes elemeivel kapcsolatban úgy hoz végzést a közjegyző, hogy a teljes hagyaték átadásának kérdésében nem dönt. Ez főként akkor merül fel, mint a mostani esetben, ha az örökösök között vita van egyes vagyonelemek vonatkozásában, de például az elhunyt lakására bejelentkezett egy ígéretes vevő. Ha a lakás kapcsán meg tudnak állapodni, akkor az a hagyaték többi részétől függetlenül átadható. Részhagyaték átadását nemcsak ingatlan esetén lehet kérni, hanem autó, nagyobb értékű vagyontárgy vagy az elhunyt bankszámlája esetén is. A részhagyaték nagy segítség lehet most, a veszélyhelyzet idején, amikor a közjegyzők nem tűzhetnek ki hagyatéki tárgyalást, így a vitás esetekben a közjegyző nem tudja lezárni az eljárást. Ugyanakkor az egyszerűbb ügyekben a legtöbb esetben nincs akadálya a hagyaték átadásának, a tárgyalás hiányában mindössze az eljárás menetében van némi változás.

Veszélyhelyzetben tárgyalás nélkül

A veszélyhelyzet idején ugyanis tárgyalás nélkül is átadhatják egy elhunyt hagyatékát a közjegyzők. Amennyiben nem volt végrendelet, akkor a közjegyző a törvényes öröklési rend szerint adja át a hagyatékot, kivéve, ha bármelyik örökös tárgyalást kér, vagy az iratokhoz a hagyaték átadására vonatkozó egyezséget csatolnak. Akkor is át lehet adni a hagyatékot tárgyalás nélkül, ha az elhunytnak volt végrendelete, ehhez azonban az örökösök közreműködése is szükséges. A közjegyző a hagyatékátadó végzés tervezetét megküldheti azoknak, akiket egyébként meg kellene idéznie a hagyatéki tárgyalásra. A címzetteknek a kézhezvételtől számított 15 napon belül írásban nyilatkozniuk kell arról, hogy elfogadják a tervezetet. A nyilatkozatot meg kell küldeni postai úton a közjegyző székhelyére, vagy elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül a közjegyző hivatali tárhelyére. Ha azonban az örökösök közül bárki nem fogadja el a tervezetet vagy nem válaszol határidőre, akkor nem lehet meghozni a hagyatékátadó végzést.

Telefonon, e-mailben is kérdezhetik a közjegyzőt

Ha valakinek kérdése van vagy bizonytalan a részletekben, a közjegyzői irodától segítséget kérhet, a mostani helyzetben elsősorban telefonon, e-mailben vagy a közjegyző hivatali tárhelyén keresztül.

Dr. Gyimóthy Eszter, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara ügyvezetője