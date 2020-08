Éjjel-nappal horgásztak a versenyzők a baracsi tavon

A baracsi horgászok augusztus 1-jén tartották éves hagyományos, huszonnégy órás halfogóversenyüket.

Eredményes programként zárhatták a szombat reggeltől vasárnap reggelig tartó versenyt. 16 pár versenyző, reggelire kiosztott százharminc lángos, ínycsiklandó babgulyás ebédre és kiváló idő jellemezte a rendezvényt – mondta lapunknak Virágh István, a Baracsi Horgász Civil Társaság elnöke.

– Minden alkalommal igyekszünk megdönteni az előző évek rekordjait, hiszen főleg a horgászaink gyakorlati tudását hivatott megmutatni a rendezvény. Természetesen azért ez a nap nem csak erről szólt, mert ilyenkor tagjaink családtagjai is kitelepülnek. Ez nagyon kellemes hétvégi piknikjelleget is kölcsönöz az eseménynek. Alighanem nincs is ennél jobb időtöltés, mikor így együtt tudunk lenni. Különösen a közelmúlt vírushelyzete és a társadalmi érintkezések szigorodása miatt nagy érték az összejövetelünk.

Összességében 397,47 kg halat fogott a 16 pár versenyző. Volt már több, de a mostani mindenképpen rekordközeli. A helyezések szempontjából a délutáni lista állása már előrevetítette a Nagy Béla – Söregi József duó győzelmét. Végül 97,3 kilo­grammal nyerték a versenyt. Elmondták, az egy mázsa kifogása volt a cél, de azért így is örülnek az első helynek. 42,35 kg-mal második lett az Ivacs Zoltán és Ivacs Martin, apa-fia páros. A bronzérem tulajdonosa pedig szintén családi együttes, Kis Attila és Kis Ferenc 36,4 kg-mal. Más korosztályban most nem rendeztünk viadalt. Fontos momentum, hogy minden versenyző valamilyen súlyú fogással zárhatta a napot. Tehát mindenki jó érzéssel, remek élményekkel térhetett haza – hallhattuk a baracsi horgász társaság elnökétől.

Baracson tehát nagy lángon tartják a pecás versenyek hagyományát. Augusztus 8-án, szombaton az ifjúsági korosztály ülhet a botok mögé.