Egyszerű játékok, viszont nagyon sokat segítenek

Az óvodában rengeteg játék teszi a gyerekek napjait, a különféle feladatok pedig segítik őket az iskolára való felkészülésben.

Talán nem is tudjuk igazán, hogy a ritmikus mondókázások, a szójátékok, a mesélések, az egyszerűnek vélt kézműves-kreatív feladatok mennyire hozzájárulnak a kicsik fejlődéséhez. Ezek a technikai gyakorlatok, a gyermekben így kialakuló magabiztosság pedig azt eredményezi, hogy aztán az iskolában sem lesz tanulási nehézsége. Ezzel a témakörrel is foglalkoztak a pedagógiai szakszolgálatok hetén városunkban.

A dunaújvárosi tagintézmény szakmai műhelymunkát hirdetett a nevelésben résztvevő szakembereknek, és workshopot hirdetett a szülőknek is, ahol rámutattak, hogy mely feladatok miben is tudják fejleszteni a gyermek képességeit. Ebben Kissné Korsós Ágnes, Horváth Sándor Zsoltné, valamint Várnagy-Horváth Anett gyógypedagógusok voltak az érdeklődők segítségére.

Az óvodai nevelés alapprogramjáról szóló kormányrendeletben rögzítik, hogy az iskolakezdéshez, az eredményes iskolai munkához a gyermek testi, lelki és szociális érettsége szükséges. Bár más besorolásban, de az ezekhez tartozó képességeket vizsgálják szükség esetén a nevelési tanácsadó szakemberei is.

Ezekről elsősorban az érdeklődő óvodapedagógusokkal beszéltek, a szülőknek meghirdetett foglalkozáson pedig az általános problémákat, a legjellemzőbb hiányosságokat vázolták, és ötleteket adta arra vonatkozóan, hogy milyen feladatokkal, játékokkal fejleszthetjük a gyermeket otthon is. Ezekből szemezgetünk most néhányat.

Fontos, hogy ha nem lát vagy nem hall rendesen a gyermek, akkor még az iskolakezdés előtt vigyük el vizsgálatra, hiszen ezzel sok felesleges iskolai kudarctól mentesülhetnek. Sok gyermek nem tudja a térbeli meghatározásokat, ezáltal az iskolában is nehéz lesz számára követni például a füzetben végzett feladatokat. Ezen ismereteket egyszerű játékkal erősíthetjük, például lépjen hátra kettőt, dobbantson négyet a bal lábával, tegye a plüssmacit az asztal alá. Nem beszélve arról, hogy közben ezzel a mozgáskoordinációja is magabiztosabbá válhat.

A „Rakjuk össze – szedjük szét” kitalálós játék a gondolkodásban és a szókincsben segíti a gyermeket. Például, ha azt mondjuk, hogy víz, uszony, pikkely, akkor neki ki kell találnia, hogy a halról van szó. A nyelvi kifejezést segíti az a játék, ha képek alapján történetmesélésre kérjük a gyermeket.

A nyelvi memóriát erősíti, ha egy egyszerű mondatot folyton bővítünk, amit közben folyamatosan ismétlünk.