Milano, 2020.11.16. – 251. nap

Utálatos, szürke reggelre ébredtem. Az éjszaka folyamán esett az eső, ezért előhalásztam egy vízálló tornacipőt. Mielőtt kiléptem a lakásból, belepillantottam a tükörbe, és tudatosult bennem, hogy úgy nézek ki mint aki lopni megy: fekete tornacipő, farmer, fekete dzseki, hajam a sapka alatt, sál, maszk, és egy nagy sötétszürke táska. Kerülöm a feltűnést, mert a rendőrök gyakrabban ellenőrzik a “rendesnek tűnő” járókelőket, akikkel szinte soha sincs gond. Semmi kedvem megállni, előkeresni az önbevallásomat és az igazolványomat, majd elmagyarázni hogy hol van Dunaújváros, hová tartok és mivel foglalkozom.

Délután kitaláltam hogy szükségem lenne néhány pasztell ceruzára, ezért kiegészítettem az önbevallásomon az útvonalat, és tettem egy nagy kerülőt a művész bolt felé. A művész bolt csak azért maradhatott nyitva a lock down alatt, mert ceruzát, papírt, körzőt, vonalzót árul az iskolások számára.

Egyre több polgármester tiltja be a közterületi dohányzást. Csak az hagyhatja el otthonát, akinek indokolt és halaszthatatlan oka van rá; a maszk viselése kötelező ha kilép az utcára, ezért ne is húzogassa a maszkot! Aki dohányozni akar, az tegye meg otthon.

Seriate-ban (Bergamo) a rendőrök 500 euróra büntettek egy 67 éves nőt. A nő a szomszéd település lakosa, és csak átugrott hogy megetesse a galambokat Seriate főterén. A rendőrök nem találták indokoltnak a lock down alatti kiruccanást, ezért kapott egy 400 eurós büntetést, valamint hozzászámoltak még 100 eurót mert a főtéren tilos a galambok etetése.

A kormány ma esti adatai szerint az aktív fertőzöttek száma 717784 az elmúlt huszonnégy órában 27354 az új fertőzött, közülük 4128 (15,09%) Lombardia régióban van.

32536-en (+489 tegnapról mára) szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 3492 (+70) beteget az intenzív osztályon kezelnek (lélegeztetés), és 681756-an orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 442364-en gyógyultak, közülük ma 21554-en.

Az elhalálozottak száma 45733, közülük a mai napon 504-en hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 1205881.

A fertözöttek száma 2,3%-kal emelkedett az elmúlt huszonnégy órában.

Az elmúlt huszonnégy órában 152663 teszt által 27354 fertőzöttet azonosítottak. A járvány gyorsulása az elmúlt hetek tesztarányán keresztül könnyen követhető:

nov. 16 17,9% 152663 teszttel +27354,

nov. 15 17,4% 195275 teszttel +33979,

nov. 14 16,36% 227695 teszttel +37255,

nov. 13 16,04% 254908 teszttel +40902,

nov. 12 16,2% 234672 teszttel +37978,

nov. 11. 14,6% 225640 teszttel +32961,

nov. 10. 16,11% 217758 teszttel +35098,

nov. 09. 17,1% 147725 teszttel +25271,

nov. 08. 17,06% 191144 teszttel +32616,

nov. 07. 17,18% 231673 teszttel +39811,

nov. 06. 16,14% 234245 teszttel +37809,

nov. 05. 15,69% 219884 teszttel +34505,

nov. 04. 14,42% 211831 teszttel +30550,

nov. 03. 15,49% 182287 teszttel +28244,

nov. 02. 16,39% 135731 teszttel +22253,

nov. 01. 16,30% 183457 teszttel +29907,

okt. 30. 14,45% 215085 teszttel +31084,

okt. 28. 12,31% 198952 teszttel +24491,

okt. 26. 12,56% 198952 teszttel +24991,

okt. 24. 13,64% 124686 teszttel +17012,

okt. 22. 9,44% 170392 teszttel +16079,

okt. 20. 7,36% 147737 teszttel +10874,

okt. 18. 7,99% 146541 teszttel +11705,

okt. 16. 6,66% 150377 teszttel +10010,

okt. 14. 4,82% 152196 teszttel +7332,

okt. 12. 5,41% 85442 tesztettel +4619,

okt. 10. 4,30% 133084 teszttel +5724,

okt. 08. 3,48% 128098 teszttel +4458,

okt. 06. 2,68% 99742 teszttel + 2677.

Az országos tesztarány 17,91% (minden 100 tesztből 18 pozitív), Lombardia tesztaránya 22,89% (100 tesztből 23 pozitív).

Mindenki azt találgatja, hogy vajon mikor fog tetőzni a második hullám. Az optimisták szerint már egy-két héten belül, de van aki úgy gondolja, hogy csak december elején.

A lock down-nak biztosan nem lesz vége amikor a járvány tetőzik, úgyhogy szerintem csak december 10 körül lazulhatnak a szabályok.

Ami a karácsonyt illeti, a virológusok szerint akár étteremben, akár otthon jön össze ünnepelni a család, egy katasztrófa lesz. A nagyszülők jobban tennék, ha lemondanának az unokákkal való találkozásról, ha fájdalmas is számukra.

A koronavírus egyenlőre nem fog eltűnni, és bizonyára megnehezíti a 2021-es év első felét is, ezért jobb ha átgondoljuk a karácsonyi költekezést; itt az ideje az apró, hasznos ajándékoknak! Egy élelmiszerkosár, kalács, vagy egy vásárlási utalvány az egyik környékbeli üzletből, akár egy “hajvágás bónusz” mindenkinek jól jön, és ezzel segíthetjük a helyi kisvállalkozókat is.

Holnap reggel fél kilenc felé az ATV start-ban ismét a koronavírusról fogunk beszélgetni a két műsorvezetővel.

