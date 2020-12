Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Milano, 2020. 12. 07. – 272. nap

Már második napja nem mozdultam ki, mert várom az Amazon futárszolgálatot. Tegnap kellett volna érkezniük, majd tegnap este 10-kor kaptam egy üzenetet tőlük hogy ma jönnek, de ma sem értek ide. Egyre rosszabbul viselem az otthon ülést, és 2020-ban biztos hogy egyéni rekordot döntöttem. Az első lock down előtt nem tartottam semmilyen élelmiszert itthon, mert mindig házon kívül ettem, de most, a második lock down után úgy tele van a hűtőm, hogy karácsonyig sem halnék éhen. Holnap is itthon maradok mert ünnepnap lesz, próbálom türelmemet megőrizni, és várom az Amazont. A várakozást könyveim ide-odapakolásával töltöm, és egészen jól haladok.

Ma hajnalban rendőröket hívtak a milánói periféria egyik tanyájához, ahol összesen 63 meghívott bulizott. A szervező DJ-vel, alkohollal teli bárpulttal, és némi droggal várta az érkezőket, és hogy senkinek se legyen lelkiismeret furdalása, a bejáratnál mindenkivel elvégeztetett egy Covid gyorstesztet. A rendőrök először a hazaindulókat állították meg, majd az épületben igazoltatták a lerészegedett bulizókat. A csoportosodás, valamint a kijárási tilalom megszegése miatt fejenként 400 eurós büntetést kaptak a résztvevők, és eljárás indult a tanya-buli szervezője ellen.

A kormány ma esti adatai szerint az aktív fertőzöttek száma 748819 az elmúlt huszonnégy órában 13720 az új fertőzött, közülük 1562 (11,38%) Lombardia régióban van.

30524-en (+133 tegnapról mára) szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, és 3382 (-72) beteget az intenzív osztályon kezelnek (lélegeztetés). Az intenzív osztályon kezelt betegek közül 144-en a mai nap folyamán kerültek az osztályra, ami azt jelenti hogy tegnapról mára összesen 216-an (144+72) hagyták el a osztályt (elhunytak vagy javult az állapotuk).

714913-an orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 993132-en gyógyultak, közülük ma 19638-an.

Az elhalálozottak száma 60606, közülük a mai napon 528-an hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 1742557.

A fertözöttek száma 0,8%-kal emelkedett az elmúlt huszonnégy órában.

Az elmúlt huszonnégy órában 111217 teszt által 13720 fertőzöttet azonosítottak. A járvány menete az elmúlt hetek tesztarányán keresztül könnyen követhető:

dec. 07. 12,34% 111217 teszttel +13720,

dec. 06. 11,55% 163550 teszttel +18887,

dec. 05. 10,8% 194984 teszttel +21052,

dec. 04. 11,33% 212741 teszttel +24099,

dec. 03. 10,24% 226729 teszttel +23225,

dec. 02. 10,00% 207143 teszttel +20709,

nov. 30. 12,55% 130524 teszttel +16377,

nov. 26. 12,46% 232711 teszttel +29003,

nov. 22. 15,01% 188747 teszttel +28337,

nov. 20. 15,66% 238077 teszttel +37242,

nov. 16. 17,9% 152663 teszttel +27354,

nov. 14. 16,36% 227695 teszttel +37255,

nov. 10. 16,11% 217758 teszttel +35098,

nov. 06. 16,14% 234245 teszttel +37809,

nov. 02. 16,39% 135731 teszttel +22253,

okt. 30. 14,45% 215085 teszttel +31084,

okt. 24. 13,64% 124686 teszttel +17012,

okt. 22. 9,44% 170392 teszttel +16079,

okt. 20. 7,36% 147737 teszttel +10874,

okt. 16. 6,66% 150377 teszttel +10010,

okt. 12. 5,41% 85442 tesztettel +4619,

okt. 10. 4,30% 133084 teszttel +5724

okt. 08. 3,48% 128098 teszttel +4458,

okt. 06. 2,68% 99742 teszttel + 2677.

Az országos tesztarány 12,34% (minden 100 tesztből 12 pozitív), Lombardia tesztaránya 9,32 % (100 tesztből 9 pozitív).

December 2-án 10%-os volt az országos tesztarány, és mindenki örült, hogy hamarosan sikerül a járványt 10% alá laposítani. A százalék ismét felfelé kúszik, és erre még rá fog tenni egy lapáttal a karácsonyi vásárlás, rokonlátogatás. Ha az elkövetkező napokban Lombardia sárga zóna lesz, sokan megindulnak hogy hétvégi házaikban töltsék az ünnepeket.

Kacziba Andi