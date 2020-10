Egyre romlik az útburkolat, repedeznek a házak

Nem meglepő azon tényállás, hogy csöppet sem nyugodtak a Temetői utcai lakók mindennapjai. A nagy forgalom, a terhelés károkat okoz a házakban, és feltételezhető, hogy a sok úthiba, a burkolat folyamatos romlása is ennek tudható be.

Dunaújváros

Mondhatjuk, hogy az egyetlen és legrövidebb út, amely a köztemetőhöz vezet, az a Temető utca. Bár a szomszédos utcákon keresztül ki lehet kerülni, mégis, általában mindenki ezt használja, autók és buszok egyaránt ezen a vonalon közlekednek. Ugyanakkor van két olyan tényező, amely elviselhetetlenné teszi a Temető utcai lakók életét: ez pedig a zaj és az út terhelése, illetve ezek következményei. Több ott lakó nevében fordult szerkesztőségünkhöz Jovics István, hogy vázolja az anomáliákat, amikkel az arra közlekedők is szembesülnek időről időre.

Sokszor kell kijavítani az úthibákat, megsüllyedt burkolatot az utcában

– Több évvel ezelőtt a megkérdezésünk nélkül üzembe állították a jelenleg is járó 29-es buszjáratot. Ezek a járatok Táborállásig közlekednek, és mind kifelé menet, mind befelé jövet felmennek a temetőig. A 22-es járat pedig egyébként is erre közlekedik, így sűrű a buszos forgalom, gyakran közlekednek egymással szemben a járatok. Szerintünk teljesen gazdaságtalan ez az üzemeltetés, mert azt látjuk, hogy alig vannak utasok, valamikor üresen megy a busz. A fő probléma viszont az, hogy nagy járművekről van szó, és a buszok által keltett rezgés többször okozott útbeszakadást, valamint az itt élők házaiban károk keletkeztek, hiába is vannak biztos alapokra építve. Ráadásul rezeg még a szekrény is, amikor nagyobb sebességgel haladnak el a házak előtt a buszok – sorolta Jovics István. Tény, hogy folyamatosan romlik az útburkolat, nemrégiben kicserélték a csatornafedeleket, de már ezek körül is kezd megsüllyedni a burkolat. Az is tovább fokozza a problémát, hogy üreges a talaj, és emiatt fordulhatott elő többször is az, hogy a nagy terhelés következtében beszakadt az úttest. Jovics István arról is beszélt, vannak megoldási javaslataik is, például a régi útvonalú 22-es járat visszaállítása, korszerűbb, modernebb buszok használata, sebességkorlátozás (mert elmondásuk alapján egyes sofőrök nagy sebességgel hajtanak keresztül az úton annak ellenére, hogy kint van a 30-as tábla), illetve az is jobb lehetőség lenne, ha a busz a Temető utca aljáig vinné az embereket, onnan pedig egy személyszállító kisbusz hozhatná fel a temetőbe érkezőket, erre a feladatra vállalkozói szerződést köthetne a város egy céggel. Az önkormányzat a közelmúltban tartott sajtótájékoztatót arról, hogy átalakítanák a helyi buszközlekedést. Egy kérdőívet is ki lehet tölteni ezzel kapcsolatban a városlakóknak – bár konkrét járatokra, útvonalakra nem tér ki a kérdéssor, de észrevételeket lehet írni. Reméljük, a tömegközlekedés átalakítása megoldást hozhat a Temető utcai lakók problémáira.