Egyik kedvence a történelem, és sportriporter szeretne lenni

Gyerekkoromban úgy véltem, hogy a fiúknak mindig könnyebb, velük a szülők is sokkal elnézőbbek, például nem kapnak nevelő célzatú intelmeket, ha becsúszik egy-egy rossz jegy az iskolai ellenőrző könyvbe. Éppen ezért rendkívüli büszkeségre ad okot az, ha kitűnő bizonyítványt hoz haza a fiú.

A nagyvenyimi Fábián család már öt éve ilyen érzésben részesül, ugyanis fiuk, Vince most fejezte be az általános iskola ötödik évfolyamát, és csak úgy, mint eddig, most is jelesre teljesítette a tanévet.

Lapunk Színötös című mellékletében Fábián Vince, a nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola ötödik osztályos diákja is szerepelt mint a térségünk egyik kitűnő tanulója.

Az anyukája, Krisztina elmondta, Vince nagyon szorgalmas, nem is kell neki segíteniük a tanulásban. A kedvenc tantárgya a történelem, és imád olvasni is. Az ismeretterjesztő, érdekes témájú irományok mellett az Egy ropi naplója című könyvsorozatokat is szereti, és A Pál utcai fiúk című regény is a favoritok közé tartozik nála. Szerepelt könyvtári olvasóversenyeken is, amelyeken már két második helyezést is elért.

A tanulmányi eredmények mellett a sportban is jeleskedik Vince. Ötéves kora óta focizik, a Dunaújváros PASE igazolt labdarúgója. Balszélső, védő posztokon játszik, és 2019-ben a klub neki ítélte az Év játékosa címet az U11-es korosztályában. Hetente négyszer van edzése, ám ezen kívül nagyvenyimi otthonuk kertjében is szívesen rúgja a bőrt. Na és mi szeretne lenni, ha nagy lesz? Jelenleg az a kitűzött célja, hogy sportriporter legyen, amire minden esélye meg is van. Krisztina mosolyogva hozzátette, bár Vince szeret olvasni, de az Egri csillagok kötelező olvasmány most egy kicsit küzdelmesebb, főleg azért, mert természetesen nyomon követik és nagyon szurkolnak a magyar sportolóknak az ötkarikás játékokon.