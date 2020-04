Egyéni akció, de sokan gyorsan az ügy mellé álltak

Remek, és eddig nagyon eredményes civil kezdeményezést indított el március 20-án a Best Barber fodrászat tulajdonosa, Szilveszter János, akinek az első pillanattól kezdve nagy segítsége Gehringer Krisztina, majd mellé állt Schmidt Tünde, akik leginkább a szervezésből veszik ki a részüket.

– Mi a dolog lényege? A kórháznak, annak dolgozóinak segítenek a koronavírus elleni küzdelemben. De hogyan is indult az „akció”?

– Az első ötlet az volt, hogy segíteni kell a mentőknek. Ekkor százezer forintért vettem egy szárítógépet, és innentől beindult a gőzhenger. Egyre többen érdeklődtek tőlem, hogyan segíthetnének ők is, és egymás után jöttek a felajánlások. A nagyobb összegektől a kisebbekig, tárgyi segítségek, vagy csak kedvezményes árak formájában. A koronavírus előtt két hetet voltam a dunaújvárosi kórházban, és láttam, a körülmények nem a legjobbak, rájuk fér a segítség. Mi pedig, ha tudunk, akkor miért ne segítenénk?

– Nagyon sok mindent szállítottak már a kórháznak, hogyan sikerül ebben a nehéz helyzetben ilyen sok segítőtársa akadni?

– A kapcsolataim révén, az ismeretségi körömből alakult ki az a mag, amelyik áldoz a kórház számára, de időnként ismeretlenek is felkeresnek, hogy segítenének. De a legmeghatóbb történet, amikor egy hétéves kisfiú a hatezer forintos megtakarított pénzét ajánlotta fel.

– Ritka az ilyen összefogás, az ilyen együttérzés, segítőkészség…

– Ez azért is fontos, mert nem koldulok, senkitől sem kérek. Amikor a szárítógépet megvettem, azt a saját pénzemből tettem, szerencsére sokan csatlakoztak hozzám. Az adományokkal nem kellene elszámolnom, de mindenről fotóval dokumentálva elszámolok.

– Mi lesz a következő adományuk, kinek szeretnének segíteni?

– Mára már a kórházból is megkeresnek minket azzal, hogy mire lenne szükségük. Van, ahol csak néhány kiló kávé kellene. Mi mindentől független civilek vagyunk, ezért gyorsan tudunk intézkedni, és gyorsan a megfelelő helyre tudjuk eljuttatni az adományt. Muszáj segíteni! Ezzel kapcsolatban elmondok egy érdekes történetet. Van egy nővér, aki hetek óta nem látta a gyerekét, állandóan dolgozik, a gyereket önkéntes karanténba zárta a nagyszülőknél. Gondoljunk bele, milyen nehéz időket él most át az a hölgy.

Végezetül álljon itt egy kisebb lista arról, hogy Szilveszter Jánosék eddig mit is tudtak előteremteni a kórház számára. Ffp2-es védőmaszk, védőruha kíséretében, ózon generátor, egyszer használatos ruhák, védőszemüvegek, kesztyűk, lábzsákok. Energiaital, kávé, csokoládé, tejszelet, ásványvíz. Mikrohullámú sütő, 1440 (!) liter immunerősítő ital, kávégép az SBO-nak, fertőtlenítő szerek. És a történet folytatódik!