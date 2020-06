Egy virtuális ölelést?

Az evolúció során nem a legerősebb egyedek és fajok maradtak fenn, sokkal nagyobb eséllyel pályázhatott az idők során az, amelyik a legjobban alkalmazkodott. Az ember élete is szerencsés esetben folyamatos, élethosszon át tartó tanulási, alkalmazkodási folyamat. Az infokommunikáció térnyerése rengeteg dolgot megváltoztatott az életünkben. Akadtak olyanok, amelyek következménye nem vált éppen előnyünkre, de leleményességünk sok esetben erényt kovácsolt a hiátusból. A csevegőprogramban nem látják az érzelmeinket, kitaláltuk hát az emojikat. Egy hasonló kihívás most is van. A pandémiás helyzetben valamivel ki kellene váltani az ölelést. Nem sok esélyt látok rá.

Vezető képünk illusztráció.