Egy újabb életmentő készülék

A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség (DLSZ) és partnerei összefogásának eredményeként újabb életmentő készüléket tudtak kihelyezni a városban, az Interspar területén található Bronz Kávézóban.

Petrás Gábor, a DLSZ főtitkára, a jótékonysági akció főszervezője Teréz anya gondolatával nyitotta meg az átadót: „Nagy dolgokat nem tudunk véghezvinni, csak kis dolgokat nagy szeretettel.” Elmondta, ezt a készüléket a DLSZ raktárában tárolták, és pár évvel ezelőtt Tóth Imrével, a Carissa Sportegyesület elnökével, a DLSZ Társadalmi Felelősségvállalási Bizottságának elnökével elvitték felülvizsgálatra, ahol kiderült, 300 ezer forint lenne a javítás költsége. Akkor nem volt rá fedezet, most viszont egy összefogásnak köszönhetően (Dunaújváros önkormányzata, Kovács Zoltán, Farkas Zoltán, Carissa Sportegyesület, Pribil Sándor, Gyöngyüveges, Feth Katalin, Boór Zoltán) idén ezt a PowerheartAED G3 automata defibrillátort sikerült 350 ezer forint értékben felújítani, az elektródákat kicserélni, alkalmassá tenni az életmentésre.

Barta Endre humán alpolgármester köszöntőjében aktualitásként, a zajló futballkupa kapcsán emlékeztetett Christian Eriksen esetére. Köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik hozzájárultak, hogy a városban ilyen életmentő készülékek elérhetőek. Azt kívánta, hogy az átadás után néha beszéljünk a készülékről, de soha ne kelljen azt használni.

Reszegi Imre Fejér megyei vezető mentőtiszt emlékeztetett arra, hogy még 2015-ben, a Carissa Kupa Jótékonysági akciójának köszönhetően egy olyan kezdeményezés indult el Dunaújvárosban, ami nemcsak a megyében, hanem országosan is példaértékű. Mint mondta, lakosságarányosan a defibrillátorok számát tekintve Dunaújváros magasan az élmezőnyben mozog, ami már csak azért is rendkívül fontos, mert a megyében nem telik el nap, hogy 2-3 újraélesztés ne lenne. Itt ezek a készülékek rendelkezésre állnak. Hozzátette, hogy már a most átadott készüléket is regisztrálták a SzivCity alkalmazás rendszerében. Arra biztatott mindenkit, hogy használják ezt az alkalmazást.

Tóth Imre azt kérte a jelenlévőktől, hogy terjesszék a hírét, hogy már itt is elérhető ilyen készülék. Elmondta azt is, terveik szerint szeptemberben a város központjában elhelyeznek egy defibrillátor-térképet is.

Feth Katalin, a Magyar Vöröskereszt Dunaújvárosi Területi Szervezetének vezetője, egy életmentő bemutatóval zárta az eseményt.