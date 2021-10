„Egy új, élhetőbb és jóval boldogabb utat kínálunk”

A múlt héten rendezte meg várva várt közösségi eseményét, szakmai konferenciáját a Magyarországi Református Egyház Újváros Drog­ambulanciája. Kiállítás, bemutatók, házjárás – volt mire büszkének lennie a házigazdának.

Lapunk legutóbb még az idei nyárelőn járt a Szertelen Házban, akkor a folyamatban lévő építkezésekről és az őszi tervekről beszélgettünk. Ezúton jelentjük: az építkezés folyamatos, ám már most is számos kiváló egységgel büszkélkedhet az intézmény. Az őszi nagy tervek egyike pedig megvalósult: hiszen egy remekül sikerült nyílt napot szervezett az intézmény.

A résztvevőket Barta Endre humán ügyekért felelős alpolgármester köszöntötte, aki kiemelte: – A Szertelen Ház egy biztos pont azok számára, akik segítségre vágynak. Ebben az önkormányzat partner, és most is, korábban is megtettünk mindent annak érdekében, hogy e ház működjön.

– Kilenc éve üzemelünk itt Dunaújvárosban. Én három éve dolgozom itt vezetőként, de úgy érzem, egy remek kis csapatot sikerült felépíteni. E nyílt nap lényege, hogy a város és polgárai, a társintézmények, a kollégák is jobban megismerjenek minket – mondta el lapunknak Centgraf Károly, az MRE Újváros Drogambulancia intézményvezetője, aki hozzátette:

– Dunaújvárosban jelen van a szerhasználat, ez tény. Ám szintén gondot jelent a túlzott alkoholfogyasztás és gyógyszerezés is, és még számos problémát említhetnék.

A Szertelen Ház egyaránt kínál átfogó segítséget függőnek és családtagjaiknak – mondta el lapunknak Centgraf Károly. Zsámbok Lili, a Szertelen Ház munkatársa, a nyílt nap koordinátora a DH-nak kifejtette:

– Sokan elfogadták a meghívásunkat, és mi is tartalmas előadásokkal, programokkal készültünk. A hasonló társintézményektől sokan eljöttek. E találkozások jó alapot nyújtanak egy jövőbeli együttműködéshez. Külön köszönet a vízilabdás lányoknak, akik ajándékot is hoztak.

A Szertelen Ház nívós nyílt napján a résztvevők megismerkedhettek az intézményben folyó napi munkával, és kérdéseiket is feltehették az egyes szakmai programok vezetőinek. Az állomástúrán pedig minden érdeklődő ráláthatott arra, milyen komplex folyamat mentén működik a Szertelen Ház programja a mindennapokra lebontva.