Egy ökogerilla házaspár nyomában jártunk

Van egy házaspár, a Szepessyék, akik nyomában a szemetes területek megtisztulnak. Belső indíttatás vezérli őket, nem más helyett, hanem maguk miatt kezdték felszámolni a hulladékkal szennyezett területeket közvetlen környezetükben éppúgy, mint ahogy bármerre, ahol járnak.

Szepessy Gergő és Szepessy Angéla jelenleg még kétlaki életet élnek, télen Dunaújvárosban, tavasztól őszig pedig a kis településen laknak. A férj üzemmérnökként műszakba jár a vasműbe dolgozni, a feleség német fordítással foglalkozik.

Aki nem jár a kulcsi Határ út felé, az a közösségimédia-bejegyzésekből értesülhet a mintegy hétszáz méter hosszúságú bevezető út mellett végzett rendszeres munkájukról. Már évek óta szedik a közterületet elcsúfító szemetet, nyírják az út szélén a gyomnövényeket. Amíg mások pihenéssel töltik a szabad­idejüket, ők kerítésen kívül is rendben tartják a mi környezetünket is.

– Belső indíttatásból szedjük a szemetet. Az otthonról hozott példa, az oktatásban tanultak mind hozzájárultak, hogy mi így tartsuk helyesnek. Csak másodlagos célunk a szemléletformálás – mondta el Szepessy Gergő.

Az elismerésre méltó munkájukat dokumentáló képek mellett olvastam kritikus megjegyzéseket is, erről is kérdeztem Gergőt.

– A kritikus megjegyzések azt hiszem, nem elsősorban nekünk szólnak, hanem az illető a saját bizonyítványát magyarázza. Mert nyilvánvaló, hogy saját környezetünk megóvása érdekében elsősorban mi magunk tehetünk a legtöbbet, ahogy a szemetet is egyénenként hajítják ki az autóból. Ide például semmiképp nem javasolnám konténer kihelyezését sem, mert a szemét vonzza a szemetet. Főleg gyors­éttermi csomagolást, csikkeket, sörös- és energiaitalos dobozt, műanyag palackot szedünk össze.

Hatékony stratégiának bizonyult, hogy megszólítottam azt, akit szemetelni láttunk, és megkértem, hogy ne tegye, mert itt nem szokás. Ha valaki tiszta környezetet lát maga előtt, az tudja, hogy ott ez az elvárt norma, hogy nem „illik” a szemetet eldobni. Lassan, de van eredmény, mert néhány évvel ezelőtt még heti rendszerességgel szedtük a szemetet, mára már csak félévente kell az út szélét összetakarítani – tette hozzá Szepessy Gergő .