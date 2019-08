Egy nap alatt hőségriadóból lett viharos kora ősz

Hétfőn még a fullasztó hőségriadót nyögte az ország, kedden este pedig már megérkeztek az erőteljes lehűlést is hozó zivatarfelhők.

Bár az elmúlt 48 órában a helyi tűzoltókat is számos helyre riasztották, az igazán pusztító viharok elkerülték térségünket. Szerdán reggel és délelőtt még alapfelszereltségnek számított az esernyő, ahogy az kolléganőnknek is pont jól jött. Vélhetően így lesz ez a következő napokban is, futó záporokra ma és holnap is számíthatunk.

Jön a melegedés

A fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Elsősorban a Tiszántúlon marad élénk az északi szél, másutt mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között valószínű.

