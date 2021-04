Egy kis ipartörténet

Ezt ne hagyja ki! Százezres fizetéscsökkentéssel riogatja Dobrev Klára az ápolókat

Az első nyomtatott magyarországi törvényes árszabás talán az 1612-es pozsonyi, amely II. Mátyás magyar király oklevele nyomán közli a különböző iparcikkek és termékek árszabását. Ezt követően már sorra alakultak a céhek, nem is akármilyen szakmákban. Volt köztük bárdkészítő és bátaöntő. Az utóbbit másképpen plajbászöntőnek hívták. Volt azután borkorcsolyás és botoskészítő. Az utóbbi szakmát kapcásnak is becézték. Itt van azután a cafrangkötő, másképpen paszománykészítő. A cirkalomkészítő műszerkovács volt, a csatlás csatkészítő, a csiszár kardkészítő. A csutorás – kulacsos, az ékműcsináló – ékszerész, a flaszterozó – kövező, a füstfaragó – kéményseprő. A gerencsért hívták fazekasnak is, a krepinverőt gombkötőnek, a csapót gyapjúfésülőnek, a supér volt a hajóács, a sajkás meg maga a hajós – írja Gazda István Kuriózumok a magyar művelődés történetéből címmel megjelent könyvében.

A reformkor kedvezett a gazdasági változásoknak, s bár a hivatalos reformkor csak 1825-ben indult, a gazdasági talán már néhány évvel korábban. 1797-ben ugyanis Festetics György gróf az európai kontinens első gazdasági akadémiáját alapítja meg, s lényegében ez már egy közgazdasági korszak kezdetének tisztelhető. 1799-ben Pesten bőrüzem, Pozsonyban pamutüzem nyílik, a következő évben pedig Körmöcbányán kőedénygyár. 1801-ben hasonló üzem létesül Kassán, Sopronban üveghuta nyílik, Gyöngyösön posztókészítő üzem. 1805-ben kezd termelni a resicai vasműben az új nagyolvasztó. A gölnicbányai magaskohót 1810-ben adták át, s 1811-ben kezd működni a pécsi bőrgyár őse. Gömör megyében ekkor szerveződik a Rimai Coalitio elnevezésű vasipari egyesülés. Az egyik Dessewffy gróf Vencsellőn 1812-ben alapít gyapjúüzemet, a vajdahunyadi kincstári vasolvasztót pedig a következő évben alapítják. 1815-ös a pécsi üveghuta, 1816-os a munkácsi vasgyár.

A honi ipart komoly törvények, 1841-től kezdve pedig a Magyar Iparegyesület is védte. Lapjuk, a Hetilap 1845-ben indult meg. Ezen országos egylet mellett vidéken is alakultak hasonlók, tagjaik azt vállalták, hogy csak hazai iparcikkeket vásárolnak. Ilyen volt például az 1842. június 17-én alakult tolnai védegylet, azután a hasonló komáromi gyárvédegylet, a bihari védegylet, az 1844-es pozsonyi és mások. Az utóbbi igazgatója Kossuth Lajos volt. Szükség is volt erre, ha azt akarták, hogy egyre több tőkét fektessenek az ipar fejlesztésébe, és komoly cseretermékek jöjjenek létre. E célt tűzte maga elé az 1840-es évek közepén az ózdi vasgyárat megalakítani kívánó kör is. Fejlesztésre szorult hát az ipar mellett a kereskedelem és a bankszakma, valamint a biztosításügy. Pesten 1844-ben jött létre a Gyáralapító Társaság. Alakultak a gőzhajózásra és a vasútépítésre szakosodott részvénytársaságok is, az előbbire példa a balatoni (1846), az utóbbira a Pécs és Mohács között megépítendő vasútra szerveződött rt. (ugyancsak 1846). Ezekben az években egyes üzemek gyárkiváltságot is kaptak, köztük Röck Henrik pesti szappangyára.

