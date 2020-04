Egy kis édes kényeztetés a kórházban dolgozóknak

A vírus okozta veszedelem próbára teszi a társadalmat. Sokféle módon reagálunk rá. Van, aki ilyenkor sem bújik ki a bőréből. Ott és azzal segít, amivel tud. Az ország egyik meghatározó színvonalú cukrászata például a messze földön híres termékeivel teszi kellemesebbé a kórházban helytállók szolgálatát. A rangidős cukrászmesterrel, Tóth Istvánnal beszélgettünk Dunaföldváron.

– Úgy döntöttünk a családommal, akikkel együtt visszük a cukrászatunkat, hogy amíg ez a járványhelyzet tart, addig március 19-től a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház dolgozóinak a mi elismerésünkként, hetente kétszer, kedden és pénteken, százötven-kétszáz darab süteményt szállítunk. A kapcsolatunk már korábban kezdődött, bár azok kisebb jelentőségűek voltak, hiszen az évente ismétlődő jótékonysági báljaikra is tettünk már fölajánlásokat.

– Hogy kerülnek ezek a finomságok a dolgozókhoz?

– Az első alkalommal úgynevezett süteményes karéjokban vittük föl a kórházba, de a kérésüknek megfelelően, hogy az elosztásuk egyszerűbb legyen, azóta tizenkét tálcányit készítünk a számukra.

– A törzsvendégek legalább ötvenfélét tudnak felsorolni a kedvenceikként. Ezekbe a csomagokba is azok kerülnek?

– Az aktuális napi válogatást a két fiam, a sok versenyen diadalmaskodó István és Norbert szokta megálmodni és persze személyesen elkészíteni. Az eddigi szériában biztosan volt már húsz-huszonötféle termékünk. Igyekeznek változatos csomagokat készíteni, hiszen volt már benne a jelenlegi büszkeségünk az országtorta, és a belga csokis készítmények, de a szintén kedvelt egyszerűbbek közül is készítettek bőségesen. A felkészüléssel, sütéssel, szeleteléssel és csomagolással alkalmanként fejenként egy-egy fél napot töltenek el. A költségekről nem lenne elegáns beszélnünk, ezért nem is tesszük.

– A tűzvonalba szállítják az ajándékot. Nem félnek a veszélytől?

– A fiaim fiatalok és egészségesek, ezért ők nem félnek a betegségtől. Szerencsére, nekünk csak a gazdasági portáig kell mennünk, ahol átveszik tőlük a küldeményünket. Én az elején jobban tartottam tőle, bár a betegségről közreadott számok most a legborzasztóbbak, és lehet, hogy még lesznek rosszabbak is. Másokkal összevetve Magyarország jól áll, és bízunk abban, hogy a lehető legkevesebb áldozattal zárhatjuk le ezt a szörnyű időszakot.